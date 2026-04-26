بن سبعيني يقود دورتموند لفوز كبير وآرسنال يحقق انتصاراً تاريخياً

رامي بنسبعيني يتألق مع دورتموند في الدوري الألماني، وآرسنال يحقق فوزاً مهماً في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بالإضافة إلى نتائج أخرى في الدوريات الأوروبية.

احتفل النجم الجزائري الدولي رامي بنسبعيني بفوز كبير لفريقه بوروسيا دورتموند على فرايبورغ بنتيجة 4-0 في المرحلة الـ31 من الدوري الألماني ل كرة القدم . قدم بنسبعيني أداءً متميزاً حيث سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز.

افتتح ماكسيميليان بيير التسجيل لدورتموند بعد تمريرة حاسمة من بنسبعيني، وأضاف سيرهو غيراسي الهدف الثاني، بينما سجل بنسبعيني الهدف الثالث، وأكمل فابيو سيلفا الرباعية. هذا الفوز يمثل عودة قوية لدورتموند بعد خسارتين متتاليتين أمام بايرليفركوزن وهوفنهايم، ويرفع رصيدهم إلى 67 نقطة في المركز الثاني. في المقابل، تلقى فرايبورغ ضربة موجعة، خاصةً مع اقترابهم من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، وتأتي هذه الخسارة بعد ودعهم بطولة كأس ألمانيا.

على صعيد آخر، حقق آرسنال الإنجليزي فوزاً تاريخياً على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات. بعد أن تقدم ليون بهدف في الشوط الأول عن طريق يوله براند، تمكن آرسنال من قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل هدف ذاتي من إنغريد إنجين وهدف أوليفيا سميث. هذا الفوز يمنح آرسنال أفضلية قبل مباراة الإياب التي ستقام في معقل ليون. يذكر أن آرسنال هو حامل لقب الموسم الماضي، ويسعى لتحقيق اللقب الثاني على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، حقق إلتشي الفوز على ريال أوفييدو بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، وتأهل يانيك سينر للدور ثمن النهائي من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب. وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ليدز يونايتد 1-0 في كأس إنجلترا، ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة مانشستر سيتي. هذه النتائج تعكس التنافسية الشديدة في الدوريات الأوروبية المختلفة، وتألق العديد من اللاعبين والفرق في مختلف البطولات





