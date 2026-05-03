بن سليم: فورمولا 1 ستفتقد فيرستابن لكن الرياضة ستستمر

أكد رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات أن بطولة فورمولا 1 ستفتقد النجم الهولندي ماكس فيرستابن في حال اعتزل، لكنه أكد أن الرياضة لن تتوقف. كما تحدث عن احتمالية عودة كريستيان هورنر إلى عالم الفورمولا 1، بالإضافة إلى آخر المستجدات في سباقات السيارات والسباحة.

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، أن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 ستفتقد النجم الهولندي ماكس فيرستابن في حال قرر تنفيذ تصريحاته بشأن اعتزاله المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

لكن بن سليم شدد على أن الرياضة لن تتوقف برحيل سائق فريق ريد بول، مشيراً إلى أن فورمولا 1 والاتحاد الدولي سيبقيان دائماً. جاء ذلك خلال تصريحاته مساء السبت على هامش سباق جائزة ميامي الكبرى، حيث قال: «إذا رحل سنفتقده، لكن الرياضة ستستمر، فلطالما جاء نجوم وذهبوا وكذا الفرق، ولكن فورمولا 1 والاتحاد الدولي سيبقيان دائماً».

ويعد فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، من أبرز المنتقدين للوائح عام 2026 التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، وما تفرضه من تنازلات على السائقين داخل المضمار. وقد دفعه ذلك للتلميح بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له. وخلال فترة التوقف التي دامت خمسة أسابيع بسبب إلغاء سباقَي البحرين والسعودية نتيجة الحرب في إيران، أجرى الاتحاد الدولي تعديلات على لوائح وحدة الطاقة بناء على ملاحظات السائقين.

لكن فيرستابن يرى أن تلك التغييرات غير كافية، قائلاً: «ما تم إنجازه مجرد لمسة بسيطة، لكن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك بالتأكيد، وآمل أن نتمكن من إجراء تغييرات كبيرة وحقيقية للعام المقبل». وأشار بن سليم إلى أنه أجرى حواراً إيجابياً مؤخراً مع فيرستابن، مؤكداً إعجابه بأسلوب قيادته وعقليته، مضيفاً أن ماكس يعبر عما يشعر به، لكنه استدرك بقوله: «هل ما يقوله هو حقاً ما يريد فعله؟ أنا لا أعتقد ذلك».

كما رحَّب بن سليم بعودة كريستيان هورنر المحتملة إلى عالم فورمولا 1 بعد إقالته المفاجئة من رئاسة فريق ريد بول في يوليو الماضي، والتي أنهت مسيرة دامت 20 عاماً، حقق خلالها 8 ألقاب للسائقين. وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أنه يتحدث مع هورنر بانتظام، ويشعر بأن الرياضة تفتقد وجوده، مؤكداً: «أنا أتحدث معه بانتظام، وأشعر بأنه سيعود مجدداً».

من جانب آخر، أعرب فيرستابن عن ارتياحه الكبير بعد العودة إلى الصف الأول في انطلاق سباق جائزة ميامي الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، مؤكداً أنه لم يعد يشعر بأنه «مجرد راكب» في سيارة ريد بول. كما قُدِّم موعد انطلاق جائزة ميامي الكبرى، الجولة الرابعة من البطولة، 3 ساعات بسبب خطر حصول عواصف رعدية. فاز حامل اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين بسباق السرعة في جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأعلنت عائلة أليكس زاناردي، سائق فورمولا 1 السابق، الذي فقد ساقيه في حادث خلال أحد سباقات البطولة وفاز لاحقاً بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية، عن تطوره. وبرز بطل العالم لاندو نوريس تحت شمس فلوريدا، بعد أن قاد سيارة مكلارين المطورة إلى انتزاع مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة المقرر السبت. في مجال السباحة، حطمت السباحة الأمريكية غريتشن والش الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر فراشة مجدداً، بتسجيلها زمناً قدره 54.33 ثانية السبت، في بطولة فورت لودرديل المفتوحة.

وكانت والش نفسها تحمل الرقم القياسي السابق وقدره 54.60 ثانية، وقد سجلته في المسبح نفسه بولاية فلوريدا خلال لقاء برو سويم في مايو الماضي. وفي الواقع، كسرت والش الرقم القياسي مرتين في يوم واحد خلال لقاء العام الماضي، لترفع بذلك عدد تحطيمها للرقم إلى 4 مرات. وأصبحت والش، المتوجة بثلاثة ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع بأكثر من ثانية من ثاني أسرع سباحة في تاريخ السباق، وهي السويدية سارة سيوستروم (55.48 ثانية).

فاز الفرنسي، المتوج بأربعة ذهبيات أولمبية صيف 2024 في باريس، بسباق 200 متر صدر بزمن قدره 2:09:04 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت له هذا الموسم، قبل أن يتبعه بفوز في سباق 200 متر متنوعة بزمن 1:57.28 دقيقة. وحل المجري هوبرت كوش الذي يتدرب مع مارشان تحت إشراف الأمريكي بوب بومان، المدرب السابق للأسطورة مايكل فيلبس، ثانياً في سباق 200 متر متنوعة، مشاركة مع الأمريكي كارسون فوستر، بعدما سجل كل منهما 1:57.95 دقيقة





