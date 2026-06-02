بنما تتجه إلى تحقيق فوزها الأول في كأس العالم

تتجه بنما إلى تحقيق فوزها الأول في كأس العالم لكرة القدم، بقيادة المدرب الدنماركي كريستيانسن، الذي أهدى البلاد مكانة في كرة القدم العالمية.

تتجه بنما إلى تحقيق فوزها الأول في كأس العالم لكرة القدم، بقيادة المدرب الدنماركي كريستيانسن، الذي أهدى البلاد مكانة في كرة القدم العالمية. ويأمل كريستيانسن في أن يبقى في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته، والذي يمتد لست سنوات، إذا سارت الأمور على ما يرام.

وسيعتمد كريستيانسن على أدالبرتو كاراسكيا، لاعب وسط بوماس، وهدّاف الكأس الذهبية 2025، إسماعيل دياز، في سعيه لتحقيق هذا الطموح. وتستهلّ بنما مشوارها في كأس العالم يوم 17 يونيو بمواجهة غانا في تورونتو، ثم تلعب أمام كرواتيا في الملعب نفسه بعد ستة أيام، وتُنهي مباريات دور المجموعات أمام إنجلترا في نيوجيرسي. وقد يمنح تغيير المدرب في وقت متأخر دفعة قوية لمنتخب غانا لكرة القدم، الذي استعان بالبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش بعد سلسلة من النتائج السيئة





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