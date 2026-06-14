بنك D360 يرفع رأس المال إلى 2.91 مليار ريال ودراية تستثمر 100 مليون

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك D360 على زيادة رأس المال بنسبة 38.89% بإصدار 72.9 مليون سهم جديد، كما ستُصدر 8.7 مليون سهم إضافية لبرنامج تملك الموظفين. وستشارك شركة دراية، المساهم الرئيسي، في الزيادة باستثمار 100 مليون ريال.

أقرت الجمعية العامة غير الاعتيادية ل بنك D360 زيادة رأس مال البنك من 2.1 مليار ريال إلى 2.91 مليار ريال، بنسبة 38.89%. ستتم الزيادة عبر إصدار 72.9 مليون سهم عادي جديد بسعر طرح 20.57 ريال للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 1.49 مليار ريال.

كما سيقوم البنك، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بإصدار 8.7 مليون سهم إضافي مخصص لبرنامج تملك الموظفين، وسيتم تمويل هذه الأسهم بمبلغ 87.5 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال. يبلغ تقييم البنك قبل الزيادة 4.5 مليار ريال على أساس مخفف بالكامل. أعلنت شركة دراية، التي تملك 20.4% من رأس مال البنك، عزمها المشاركة في زيادة رأس المال باستثمار 100 مليون ريال.

وتتوقع أن تنخفض حصتها بعد اكتمال الزيادة إلى 16.35%، بقيمة تقدر بـ 980 مليون ريال بناءً على تقييم البنك بعد زيادة رأس المال البالغ 6 مليارات ريال. ولن تسجل دراية أي مكاسب غير محققة ناتجة عن التقييم الضمني للبنك في قوائمها المالية، نظراً لمعالجة الاستثمار بطريقة حقوق الملكية، مما يعني عدم تأثر الأرباح المعلنة أو حقوق المساهمين.

ستمول دراية استثمارها بالكامل من مواردها الذاتية، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على سياسة توزيع الأرباح لديها، ما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة قاعدتها الرأسمالية. بعد بدء عملياته في ديسمبر 2024، حقق بنك D360 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد عملائه 3 ملايين عميل مع ودائع totaled 3 مليارات ريال حتى نهاية أبريل الماضي.

ستوجه متحصلات زيادة رأس المال لدعم مرحلة النمو المقبلة، مع التركيز على توسع محفظة التمويل، وتعزيز المنتجات، والاستفادة من الفرص في أسواق تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية القائمة على واجهات البرمجة المفتوحة (API Banking).enburg. تعتبر هذه الاستثمارات محورية في استراتيجية دراية، حيث تتيح تعزيز قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات، والاستفادة من فرص التكامل والبيع المتقاطع، كما تدعم مكانتها في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما من أسرع القطاعات المالية نمواً في السعودية.

يشار إلى أن بنك D360 يعتبر طرفاً ذا علاقة وفق المتطلبات التنظيمية، بسببحق دراية في تعيين أكثر من 30% من أعضاء مجلس إدارة البنك





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بنك D360 دراية زيادة رأس المال تملك الموظفين الخدمات المصرفية

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