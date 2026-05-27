بنك اليابان يحذر: صدمات الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى دائمة إذا أثرت في الأجور والتوقعات

حذر محافظ بنك اليابان من أن صدمات الطاقة المؤقتة قد تصبح دائمة إذا غيرت الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار، مستعرضًا تجارب البلاد مع صدمات النفط السابقة وتأثيرها على التضخم والسياسة النقدية.

حذر كازو أويدا، محافظ بنك اليابان ، من أن صدمات الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى دائمة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. جاء ذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات النقدية وال اقتصاد ية، حيث ناقش أويدا تأثير صدمات النفط المختلفة التي شهدتها اليابان منذ السبعينيات.

وأوضح أن نفس الزيادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى آثار متباينة تمامًا على الأجور والتضخم والطلب وأسعار الصرف، وذلك اعتمادًا على الظروف الاقتصادية الأولية. فإذا كانت توقعات التضخم مرتفعة بالفعل والأجور في ازدياد متسارع، فإن خطر حدوث آثار جانبية ثانية يكون كبيرًا. أما إذا كانت التوقعات منخفضة والأجور راكدة، فقد لا تؤدي صدمة التكاليف الكبيرة إلى رفع توقعات التضخم. وأكد أويدا أن الحد الفاصل بين التضخم المؤقت والمستمر ليس آليًا، بل يعتمد على كيفية تفاعل الأجور والتوقعات مع الصدمة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط يمثل اختبارًا جديدًا للاقتصاد الياباني، خاصة مع تجاوز التضخم الأساسي هدف البنك المركزي البالغ 2% في أبريل الماضي، مما يعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل. واستعرض أويدا تجارب اليابان مع صدمات النفط السابقة، حيث ضربت الصدمة الأولى في عام 1973 البلاد عندما كان التضخم قريبًا من 10%، مما أدى إلى نمو الأجور والأسعار بنسبة 20% بعد عام.

ورغم تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية، إلا أن ذلك جاء بعد أن ترسخ التضخم المرتفع، وكانت درجة التضييق غير كافية. أما الصدمة الثانية بين عامي 1979 و1980، فجاءت في وقت كان فيه التضخم منخفضًا وسلوك الأجور أكثر ضبطًا، مما ساعد على إبقاء التضخم معتدلاً، بالإضافة إلى ارتفاع الين الذي خفض أسعار الواردات.

وفي المقابل، أدت صدمة العرض الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلى ارتفاعات أوسع في الأسعار بسبب ضعف الين، مما غير نظرة الشركات والأسر إلى تحركات الأسعار وجعلهم أكثر استعدادًا لرفع الأسعار والمطالبة بأجور أعلى. وخلص أويدا إلى أن تجربة اليابان تظهر أن صدمات أسعار النفط ليست مجرد صدمات سعرية، بل اختبارات لنظام التضخم بأكمله.

من جانبه، قال أكيو أوكونو، المدير العام لإدارة الشؤون النقدية في بنك اليابان، إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال مرنة وتدعم النشاط الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح أمام البرلمان أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقابله استمرار أرباح الشركات عند مستويات مرتفعة. كما أعلن بنك اليابان أن إجمالي أصوله انخفض بنسبة 9.1% بنهاية السنة المالية 2025 مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض حيازات السندات الحكومية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأسواق المالية قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث ترتفع التوقعات برفعها في أقرب وقت الشهر المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة. ويواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما يضغط على تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك، ويضع البنك المركزي أمام معضلة بين دعم النمو واحتواء التضخم





