بنك إنجلترا يحذر من موجة احتيال مالي تعتمد على تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي

تفاصيل حول حملة تضليل إلكتروني استخدمت فيديوهات مفبركة لمحافظ بنك إنجلترا ونايجل فاراج لاستدراج الضحايا نحو استثمارات وهمية تعد بأرباح خيالية.

في ظل التسارع المذهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يواجه العالم تحديات أمنية وتقنية غير مسبوقة، وهو ما تجلى مؤخراً في التحذير الصارم الذي أطلقه بنك إنجلترا بشأن تصاعد موجات الاحتيال الرقمي التي تستغل المحتوى المفبرك للإيقاع بالضحايا.

بدأت هذه الواقعة بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور تم توليدها بدقة عالية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، تظهر مشادة كلامية حادة بل وتصل إلى حد الاشتباك الجسدي بين محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وزعيم حزب ريفورم يو كيه، نايجل فاراج، وذلك خلال ظهور مفترض في برنامج تلفزيوني شهير. وقد تباينت نسخ هذه المقاطع المتداولة على منصة إكس، حيث ذهبت بعضها إلى إظهار تدخل قوات الشرطة للفصل بين الشخصيتين، بينما ادعت نسخ أخرى بشكل سريالي ظهور فاراج وهو يحمل سلاحاً أثناء النزاع، مما يعكس مدى خطورة هذه التقنيات في تزييف الواقع وخلق أحداث وهمية تبدو واقعية للناظر غير المتمرس.

وأوضح بنك إنجلترا في بيانه الرسمي أن هذه المواد المرئية لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكداً أنها صُممت بدقة متناهية لخداع الجمهور وتضليله بهدف توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة تنتحل صفة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وتهدف هذه المواقع إلى الترويج لمخططات استثمارية وهمية تعد الضحايا بتحقيق أرباح خيالية وغير منطقية، حيث تزعم القدرة على تحويل مبلغ بسيط قدره 250 جنيهاً إسترلينياً إلى مليون جنيه إسترليني في غضون 11 أسبوعاً فقط.

وأشار البنك إلى أن هذه الحملات تعتمد على ما يعرف بتقنية التزييف العميق (DeepFake)، وهي تقنية تسمح بالتلاعب بالصور والأصوات لإنشاء محتوى يبدو حقيقياً تماماً، مما يجعل من السهل استدراج الأشخاص الذين يبحثون عن فرص مالية سريعة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تزيد من جاذبية هذه العروض الوهمية. وفي إطار جهوده لحماية المستهلكين، شدد بنك إنجلترا على ضرورة توخي الحذر الشديد والتحقق من مصادر الأخبار والمعلومات قبل التفاعل معها أو الضغط على روابط مجهولة.

وحذر المحافظ أندرو بيلي من الانسياق وراء أي وعود باستثمارات تضمن عوائد ضخمة وسريعة، مؤكداً أن المؤسسات المالية الرسمية والبنوك المركزية لا تقوم أبداً بالترويج لفرص استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائل مجهولة المصدر. كما دعا الجمهور إلى التعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي مقاطع فيديو أو إعلانات مشبوهة تنتحل صفة البنك أو المؤسسات الرسمية، وذلك للمساهمة في إزالتها من الفضاء الرقمي والحد من انتشارها، خاصة وأن الإعلانات الاحتيالية التي تستهدف الثقة العامة في المؤسسات المالية تشهد تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

من جانبه، لم يتأخر نايجل فاراج في الرد على هذه الادعاءات، حيث سارع إلى نفي صحة المقاطع المتداولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مؤكداً أنها مجرد نتاج لمحاكاة رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح فاراج أنه رغم وجود خلافات سياسية واقتصادية حادة ومستمرة بينه وبين أندرو بيلي، إلا أن هذه الخلافات تظل في إطار النقاش العام ولا يمكن أن تتطور أبداً إلى مشاجرات جسدية أو سلوكيات عنيفة كما صورتها المقاطع المزيفة.

هذا الموقف يؤكد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوز مجرد الترفيه ليصبح أداة لتشويه السمعة أو وسيلة لتنفيذ جرائم مالية منظمة. تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على القلق المتزايد لدى الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والعالم من تنامي استخدام التقنيات الذكية في تنفيذ عمليات احتيال مالي متطورة. فالمحتالون لم يعودوا يعتمدون على الرسائل النصية البسيطة، بل انتقلوا إلى صناعة محتوى بصري وسمعي متكامل يستغل ثقة الناس في المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل BBC والمؤسسات المالية المرموقة.

إن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى المجتمعات، وتطوير أدوات تقنية قادرة على كشف التزييف العميق في لحظات وقوعه، لضمان عدم سقوط المزيد من الضحايا في فخاخ الطمع والجهل التقني التي ينصبها مجرمو الإنترنت في العصر الحديث





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