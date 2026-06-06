بنك إنجلترا يزيل شخصيات تاريخية من العملات الورقية لاعتبارها نخبوية ومثيرة للجدل

قرر بنك إنجلترا إزالة صور شخصيات تاريخية مثل تشرشل وأوستن وتورينغ من الأوراق النقدية بعد دراسة اعتبرتها نخبوية وغير ممثلة للتنوع، واستبدالها بصور الحياة البرية.

أعلن بنك إنجلترا عن قراره بإزالة صور شخصيات تاريخية بارزة من العملات الورقية، مثل ونستون تشرشل وجين أوستن وآلان تورينغ، بعد دراسة أشارت إلى أن هذه الشخصيات تعتبر نخبوية ومثيرة لل جدل ولا تمثل التنوع الثقافي والطبيعي للمملكة المتحدة.

الدراسة التي كلف بها البنك أوضحت أن تصوير الشخصيات التاريخية يعكس نظرة متخلفة عن البلاد، كما انتقدت المعالم والمواقع الطبيعية المرتبطة بالاستعمار والعبودية أو ذات الدلالات السياسية. على سبيل المثال، اعتبرت الدراسة أن المباني والآثار من عهد الملكة فيكتوريا والملك جورج الخامس قد تكون مرتبطة بالاستعمار والعبودية، في حين أن المنحدرات البيضاء في دوفر، التي تعد رمزاً وطنياً، يمكن تفسيرها كبيان سياسي بسبب ارتباطها بالحدود.

في مارس الماضي، قرر البنك تحديث تصميم الأوراق النقدية بعد أكثر من 50 عاماً، واستبدال الشخصيات التاريخية بصور للحياة البرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية والتنوع. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والسياسية، حيث رأى منتقدون أن إزالة هذه الشخصيات تمثل محواً للتراث والتاريخ البريطاني، بينما أيد آخرون الخطوة باعتبارها ضرورية لمواكبة العصر وتعزيز قيم التسامح والتنوع.

يذكر أن ونستون تشرشل كان رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وجين أوستن روائية شهيرة، وآلان تورينغ عالم رياضيات ومؤسس علم الحاسوب الحديث. لكن الدراسة أشارت إلى أن بعض إرث هذه الشخصيات قد يكون مثيراً للجدل، مثل مواقف تشرشل الاستعمارية أو معاملة تورينغ بسبب مثليته الجنسية. من ناحية أخرى، دافع البنك عن القرار مؤكداً أن العملات الورقية يجب أن تعكس تنوع المجتمع البريطاني المعاصر، وأن الصور الجديدة للحياة البرية تهدف إلى الاحتفال بالطبيعة والبيئة.

يأتي هذا التغيير في إطار جهود أوسع لمراجعة الرموز الوطنية والتاريخية في المملكة المتحدة، في ظل النقاشات المستمرة حول الاستعمار والعبودية والهوية الوطنية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر على النقاشات حول إعادة تقييم الشخصيات التاريخية في الفضاء العام، مثل التماثيل وأسماء الشوارع. في المقابل، حذر مؤرخون من خطر المبالغة في تصحيح التاريخ، داعين إلى فهم السياق التاريخي لهذه الشخصيات دون تجاهل إسهاماتها.

من المتوقع أن تدخل التصاميم الجديدة للعملات الورقية حيز التداول خلال العامين المقبلين، بعد الانتهاء من عمليات الطباعة والتوزيع. وبهذا القرار، ينضم بنك إنجلترا إلى عدد من البنوك المركزية العالمية التي سعت إلى تحديث عملاتها لتعكس القيم المعاصرة، مثل بنك كندا الذي استبدل صور شخصيات تاريخية برموز ثقافية وطبيعية. تبقى هذه التطورات محط أنظار المتابعين لقضايا الهوية والتنوع في بريطانيا والعالم





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