بلفاست تشهد احتجاجات عنيفة بعد حادثة طعن وتساؤلات حول دوافع الهجوم

شهدت مدينة بلفاست توترات أمنية واحتجاجات مناهضة للهجرة عقب حادثة طعن مروعة، حيث وجهت السلطات تهم الشروع في القتل لمشتبه به سوداني، ودعا زعماء الأحزاب إلى التهدئة.

شهدت مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء توترات أمنية واسعة و احتجاجات غاضبة مناهضة لل هجرة ، وذلك عقب حادثة طعن مروعة هزت المدينة. وأسفر الحادث عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال حالته الصحية غير مستقرة وفقاً للمصادر الطبية.

وأعلنت الشرطة المحلية أنها وجهت تهم الشروع في القتل والتهديد بالقتل إلى المشتبه به، وهو شاب سوداني في الثلاثينيات من عمره لم يتم الكشف عن هويته بعد، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء يوم الأربعاء. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المهاجم دخل المملكة المتحدة في عام 2023 وحصل على صفة لاجئ في نفس العام، مما يسمح له بالبقاء حتى عام 2028، وقد وصل إلى بلفاست قادماً من دبلن عبر حافلة، بعد أن قدم من السودان عبر باريس.

وأكدت السلطات أنها تعمل على تحديد دوافع الهجوم بدقة، مشددة على أن التحقيقات لا تزال جارية. وتجمع مئات المحتجين في شوارع بلفاست، معظمهم من الملثمين، حيث أحرقوا سيارات وحافلة وقطعوا طرقاً رئيسية في غرب وشمال المدينة. وردت الشرطة بتكثيف انتشارها واستخدام طائرات هليكوبتر للمراقبة، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات.

وأثار انتشار مقطع فيديو يوثق الهجوم موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه وصف مقزز ومروع، وناشد المواطنين عدم تداوله احتراماً لخصوصية الضحية وتحقيق العدالة. وفي الوقت نفسه، استغل ناشطون من اليمين المتطرف، بينهم تومي روبنسون وإيلون ماسك عبر منصة إكس، الحادثة للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للهجرة، مما زاد من حدة التوتر في المدينة.

ودان زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في إيرلندا الشمالية الحادثة في بيان مشترك، أكدوا فيه أنه لا مكان لمثل هذه الوحشية في المجتمع، ودعوا إلى التهدئة وإتاحة المجال أمام العدالة لتأخذ مجراها. كما عبرت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين، محذرة من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي. وتواصل الشرطة جهودها لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد إضافي، في حين يبقى المشتبه به قيد الاحتجاز بانتظار مثوله أمام القضاء.

وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه العالم جدلاً متصاعداً حول سياسات الهجرة واللجوء، مما يجعل قضية بلفاست محط أنظار الرأي العام الدولي





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بلفاست احتجاجات طعن هجرة إرلندا الشمالية

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