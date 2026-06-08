بلدية رنية تختتم موسم خدمة حجاج اليمن وتنفذ مشاريع تطويرية

اختتمت بلدية محافظة رنية موسم خدمة حجاج اليمن عبر تهيئة استراحة الحجاج والمسافرين وتقديم الخدمات اللازمة، بالتعاون مع جهات حكومية وتطوعية، كما واصلت تنفيذ مشاريع لتحسين المشهد الحضري تشمل إعادة تأهيل حديقة النخيل وتطوير مداخل المحافظة.

اختتمت بلدية محافظة رنية موسم خدمة حجاج اليمن عبر تهيئة استراحة الحجاج والمسافرين وتقديم الخدمات اللازمة، خاصة لحملة ذوي الشهداء والمصابين اليمنيين، بالتعاون مع جهات حكومية وتطوعية.

وتوازى ذلك مع تنفيذ مشاريع لتحسين المشهد الحضري شملت إعادة تأهيل حديقة النخيل وتطوير مداخل المحافظة. بحكم موقعها الجغرافي، تعد محافظة رنية نقطة عبور رئيسية لحجاج جمهورية اليمن الشقيقة في طريقهم إلى المشاعر المقدسة. ولذا، اختتمت بلدية المحافظة جهودها الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، من خلال تهيئة استراحة الحجاج والمسافرين لاستقبالهم العائدين.

وقدمت الاستراحة خدماتها للحجاج القادمين من المشاعر المقدسة والمتجهين إلى اليمن، وذلك ضمن منظومة متكاملة من التجهيزات والخدمات البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية. كما استقبلت استراحة البلدية حملة ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، حيث جرى تقديم الخدمات اللازمة لهم، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل رحلتهم.

وفي مجال تحسين المشهد الحضري، واصلت البلدية تنفيذ مشاريع عدة، حيث كثفت أعمال إعادة تأهيل حديقة النخيل، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية ملائمة للأهالي والزوار. كما أنجزت تركيب لوحة جمالية تعريفية عند المدخل الشمالي للمحافظة ضمن مشروع لتطوير مداخل رنية، والذي شمل تنفيذ أعمدة إنارة ديكورية، وتأهيل الأرصفة، وتطوير الجزيرة الوسطية لتعزيز الهوية البصرية للمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رنية، ماجد بن عبدالرحمن الزايدي، أن البلدية حرصت على تسخير إمكانياتها لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أهمية موقع المحافظة كمسار رئيسي للحجاج. وأوضح الزايدي: "نفخر بما نقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، ونواصل تنفيذ مشاريع تطويرية تتماشى مع رؤى المملكة 2030 لرفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

" وأضاف أن البلدية ستستمر في تنفيذ برامجها التطويرية ومبادراتها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بالمرافق العامة





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بلدية رنية خدمة الحجاج مشاريع تطويرية حديقة النخيل رؤية 2030

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