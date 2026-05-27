بلدية الدرب تنظم مبادرة "معايدة" لإدخال الفرح إلى قلوب المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

قامت بلدية محافظة الدرب بتنفيذ مبادرة "معايدة" لتوزيع هدايا العيد والحلوى على المصلين وتزيين الشوارع والحدائق، سعيًا لتعزيز الروابط المجتمعية وإدخال البهجة إلى الأهالي في عيد الأضحى.

قامت بلدية محافظة الدرب بتنفيذ مبادرة "معايدة" التي استهدفت جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة، وذلك احتفالاً ب عيد الأضحى المبارك. وجاءت هذه المبادرة في إطار سعي البلدية لتعزيز الروابط المجتمعية وإدخال الفرح إلى قلوب الأهالي في هذه المناسبة السعيدة.

تم توزيع هدايا العيد والحلوى على المصلين مباشرةً بعد انتهاء صلاة العيد في جامع الجوهرة، ثم توزعت المواد التهليلية على عدد من الجوامع والميادين العامة في مختلف أحياء المحافظة، ما ساهم في إضفاء جو من البهجة والسرور على الجميع. بالإضافة إلى ذلك، قامت بلدية الدرب بتزيين الشوارع والحدائق العامة باستخدام إنارة خاصة وعبارات ترحيبية تعبر عن فرحة الوطن بهذه المناسبة العظيمة.

وأوضحت بلدية الدرب أن هذه الفعالية تُعد امتداداً لدورها الاجتماعي المستمر، مؤكدةً حرصها على مشاركة الأهالي فرحتهم بالعيد وتعزيز قيم التآخي والتواصل بين جميع فئات المجتمع. وقد عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن امتنانهم العميق للبلدية، مشيدين بهذه اللفتة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوههم ونشر أجواء الفرح في كل زاوية من المحافظة. وتمنى الجميع أن يعم الأمن والاستقرار على الوطن، داعين الله أن يعيد العيد على الجميع بالخير والبركة.

تزامنًا مع أجواء الإيمان والبهجة التي سادت أرجاء الدرب، أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الجوهرة، وكان ذلك بحضور وكيل المحافظة وعدد من المسؤولين المحليين الذين أبدوا دعمهم الكامل للمبادرة. وقد شهدت الشوارع والساحات العامة تكتلًا من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي أضافت لمسة مميزة إلى الاحتفالات، مما يعكس التزام البلدية بتوفير بيئة متكاملة تعزز الروابط بين السكان وتدعم التنمية الاجتماعية في المنطقة





