بعد 815 يومًا من الاختفاء.. العثور على جثمان إسماعيل الحداد في خان يونس

عُثر على جثمان إسماعيل الحداد في المناطق الغربية من خان يونس بعد 815 يومًا من فقدانه، حيث تعرفت عائلته عليه من خلال متعلقاته الشخصية. ووري الثرى بعد صلاة الجمعة.

ودع أهالي قطاع غزة، يوم الجمعة، جسد إسماعيل الحداد ، الذي عُثر عليه وعلى متعلقاته الشخصية بعد 815 يومًا من اختفائه في مناطق شهدت تواجدًا آليات الاحتلال الإسرائيلي . تفاصيل هذه الحادثة الأليمة كشفها محمد الحداد، نجل الفقيد، في حديث مع وكالة الأناضول، حيث أوضح أن جثمان والده وُجد في المناطق الغربية من مدينة خان يونس ، وهي المناطق التي شهدت اجتياحًا واسعًا للآليات الإسرائيلية خلال فترة الحرب.

وأشار محمد الحداد إلى أن أحد المواطنين عثر على الجثمان بينما كان يقوم بإنشاء خيمة في المكان، وقام على الفور بإبلاغ الجهات المختصة. تلقت العائلة الخبر من قبل السلطات، وتم نقل الجثمان إلى مجمع ناصر الطبي، حيث تم التعرف عليه بشكل مؤكد من خلال الملابس والمقتنيات الشخصية والهوية التي كانت بحوزته. لقد فُقد الأب، إسماعيل الحداد، في الثالث والعشرين من يناير عام 2024، عندما كان متوجهًا من المناطق الغربية إلى مستشفى ناصر للاطمئنان على عائلته. في ذلك الوقت، كانت المنطقة تشهد توغلًا مكثفًا للآليات الإسرائيلية، وانقطعت أخباره منذ تلك اللحظة، تاركًا خلفه لغزًا مؤلمًا لعائلته لسنوات. بعد التعرف على الجثمان، نُقل إلى مسجد فلسطين الواقع في غربي المدينة. هناك، أُديت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة، بحضور حشد كبير من المشيعين الذين جاؤوا ليودعوا فقيدهم ويقدموا التعازي لعائلته. ثم وُوري جسد إسماعيل الحداد الثرى في مقبرة المدينة، لتنتهي رحلة بحث مؤلمة دامت لأكثر من عامين. هذه الحادثة تأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر عام 2023، والتي حظيت بدعم أمريكي. هذه الحرب خلفت وراءها أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 172 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب بحوالي 70 مليار دولار. في سياق متصل، تشير الأخبار إلى تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفيد بموافقته على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومن جانبه، أعلن ترامب عن حظر الولايات المتحدة على إسرائيل قصف لبنان، مؤكدًا أن "يكفي تعني يكفي"





