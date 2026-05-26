بعثة الأخضر تستعد للمونديال 2026 في أجواء احتفالية مع تحية ولي العهد وتوزيع القهوة والعود

قبل رحلتها إلى أمريكا للمشاركة في مونديال 2026، استقبلت بعثة المنتخب السعودي تحيات من وزير الرياضة والقدس، وتفاعل اللاعبون مع الناشئين، بينما يواجه النادي الاتفاق تحديات إدارية مع مدربه وجديدة في سوق اللاعبين الأجانب.

استقبلت بعثة المنتخب السعودي "الأخضر" قبل رحلتها إلى الولايات المتحدة ل مونديال 2026 مزيجًا من التقدير والدفء في صالة المغادرة بمطار الرياض. كان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حاضراً لتوجيه كلمة تحفيزية للاعبين، مشيداً بمشاركتهم المستمرة في المحافل الدولية وتعزيز صورة الرياضة السعودية على الصعيد العالمي.

وفي الوقت نفسه، نقل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تحيته الحارة إلى اللاعبين عبر رسالة مكتوبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في بطولة كأس العالم المقبلة. وأكد وزير الرياضة أن حضور المنتخب السعودي في هذا الحدث يعكس استمرار تطور الرياضة الوطنية وتوافر الدعم المؤسسي والحوكمة السليمة التي تضمن تمثيلًا مشرفًا للوطن في جميع البطولات الكبرى.

قبل مغادرة البعثة، تقدم الفاعل الفعّال فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب، إلى الإعلاميين معطياً تحية خاصة للاعبين الصغار من فئة تحت 14 عامًا الذين كانوا حاضرين في الصالة. وقد ألقى المفرج بعبارة ملهمة: "الأبطال، إن شاء الله نستقبلكم بعدين مثل ما استقبلتمونا"، مؤكداً أن نجاح المنتخب لا يقتصر على اللاعبين الكبار فحسب، بل يمتد إلى الجيل الصاعد الذي ينتمي لأكاديمية مهد وأندية أخرى.

خلال اللقاء، تفاعل نجوم المنتخب الأول مع هؤلاء الصغار بالتقاط الصور وتوقيع القمصان، في حين قام حارس المرمى محمد العويس بتقديم الدعم النفسي للناشئين عند وصولهم، وشهدت الصالة تبادل التحايا والابتسامات بين اللاعبين وكبار المسؤولين مثل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي حرص على إظهار احترامه للناشئين والإعلاميين دون الإدلاء بتصريحات رسمية. توزيع اللاعبين داخل الصالة كان على هيئة مجموعات صغيرة لتشجيع التفاعل الاجتماعي والروح الجماعية؛ حيث احتضنت مجموعة من اللاعبين مثل ناصر الدوسري ومتعب الحربي وعبد الله الحمدان بعضهم البعض، في حين جمعت مجموعة أخرى نواف بوشل وحسان تمبكتي وفراس البريكان.

كما احتلت مجموعة تضم مصعب الجوير وعبد الإله العمري وخالد الغنام موضعًا مميزًا، وتخللتها مجموعات أخرى تضم أسماءً معروفة مثل صالح الشهري وأحمد الكسار وسلطان مندش. كما تم إكرام اللاعبين المهاجمين صالح الشهري وعبد الله الحمدان بتحية خاصة نظراً لعلاقتهما السابقة في صفوف الهلال، ما أضفى جواً من الألفة بين أفراد البعثة قبل الانطلاق إلى أمريكا. وقد أُختتم اللقاء بتوزيع القهوة السعودية والعود، وهو تقليد احتفالي يجسد ضيافة الوطن وتقديره للرياضيين قبل خوضهم غمار المنافسات الدولية.





من الناحية الإدارية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تأخر انضمام اللاعب سعود عبد الحميد إلى معسكر المنتخب في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بعد تعرضه لحادثة سرقة في أمستردام أفقدته جواز السفر ومقتنياته الشخصية. وسيتولى الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الرياضة والسفارة السعودية في هولندا استخراج الوثائق اللازمة لضمان عودة اللاعب إلى البرنامج التدريبي في أقرب وقت.





في سياق منفصل، انتهت مفاوضات نادي الاتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل دون الوصول إلى اتفاق نهائي، مما دفع إدارة النادي إلى إغلاق ملف التفاوض والبحث عن بدائل فنية لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل. وقد أُشير إلى اهتمام النادي بتجديد عقدين مع لاعبين أجانب: الاسكتلندي جاك هندري (طلب تجديد موسمي) والهولندي فينالدوم (لن يُجدد).

كما يبقى الباب مفتوحاً أمام عروض للفرنسي ديمبلي، بينما سيستمر الإسباني ميدران مع الفريق، وقد قرر النادي عدم تجديد العقد مع المصري أحمد حسن (كوكا) ومع الكوستاريكي كالفو.

تأتي هذه الأحداث في ظل الاستعدادات المتواصلة للمنتخب السعودي للمشاركة في مونديال 2026، حيث يستعد "الأخضر" لخوض مرحلة تصفيات القارة الآسيوية ومواجهة أصعب الخصوم، مع تركيز واضح على بناء فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق طموحات الجماهير السعودية في إبهار العالم بأدائه المتطور وأسلوبه المميز





المنتخب السعودي مونديال 2026 الرياضة السعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتفاق

