بطل النرجس في إيلستيد: تبرع بالزهور يواجه الرفض بسبب 'السلامة'

رجل يتبرع بآلاف بصيلات النرجس لتجميل قريته الإنجليزية، لكن السلطات ترفض خططه للتوسع بدعوى مخاوف تتعلق بالسلامة وحركة المرور.

في قرية إيلستيد الهادئة بمقاطعة ساري الإنجليزية، تحول رجل محلي إلى بطل بعد مبادرة طيبة أضفت بهجة على حياة السكان. قام هذا المحسن، الذي لم يُذكر اسمه، بال تبرع بآلاف بصيلات ال نرجس لتزيين المساحة الخضراء المحيطة بالكنيسة في العام الماضي، مما حولها إلى لوحة فنية طبيعية زاهية بالألوان.

سرعان ما انتشرت صور هذه الزهور الجميلة على الإنترنت، حيث كان المتبرع يشارك بانتظام صورًا وفيديوهات توثق نمو الزهور وازدهارها، معربًا عن سعادته بالتعليقات الإيجابية من أهالي القرية. كما شارك صورًا لأطفال المدارس وهم يشاركون في زراعة هذه البصيلات، مما أضفى على المبادرة طابعًا مجتمعيًا وتعليميًا. وقد أطلق على المجموعة التي ساعدته في زراعة الزهور اسم 'فريق النرجس'، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم. لكن هذه القصة الجميلة لم تخلُ من بعض العقبات.

ففي محاولة لتوسيع نطاق هذه المبادرة الرائعة، تقدم المتبرع بطلب إلى السلطات المحلية للتبرع بمزيد من بصيلات النرجس لتزيين الساحة العامة المجاورة للكنيسة، استعدادًا لفصل الربيع القادم. إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل مجلس الرعية، وهو ما أثار استياءً وخيبة أمل لدى المتبرع وأهالي القرية. وقد برر المجلس قراره بأسباب تتعلق بالسلامة، مدعيًا أن زراعة الزهور في الساحة العامة قد تعيق رؤية السائقين وتؤثر على حركة المرور.

وقد أثار هذا التبرير استغراب المتبرع، الذي تساءل عن كيفية تأثير سيقان النرجس التي يبلغ طولها 45 سم على الرؤية، خاصةً وأن الساحة عادةً ما تكون محاطة بسيارات متوقفة، بما في ذلك شاحنة آيس كريم يبلغ ارتفاعها مترين تقريبًا. وعلى الرغم من ذلك، فقد عرض المتبرع مواقع بديلة بارزة بنفس القدر لزراعة الزهور، إلا أن المجلس أصر على رفضه.

وقد أوضح متحدث باسم مجلس الرعية أن المجلس استعرض مقترحًا لزراعة واسعة النطاق في ساحة القرية في اجتماعه المنعقد في 20 أبريل، إلا أنه لم يتمكن من دعم حجم المقترح الأولي. ومع ذلك، أكد المجلس أنه حريص جدًا على تقديم عدة مواقع بارزة بنفس القدر كمواقع بديلة للزراعة.

وأضاف المتحدث أن المجلس يقع عليه واجب الموازنة بين الاستخدام العملي للساحة العامة وآراء السكان، مشيرًا إلى أن الساحة تستضيف فعاليات مجتمعية هامة ويعبره المشاة بانتظام، كما أنها تعتبر مساحة مفتوحة قيّمة لدى البعض. واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن المجلس يرحب بمزيد من النقاش حول هذه الخيارات، ويشكر جميع المشاركين على حماسهم وأفكارهم. هذه القصة تسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه المبادرات المجتمعية الطيبة، وأهمية التواصل والتعاون بين الأفراد والسلطات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أنها تذكرنا بأهمية الجمال والطبيعة في حياتنا، وكيف يمكن لمبادرة بسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس. إن رفض مجلس الرعية لمبادرة التبرع بالزهور يثير تساؤلات حول أولويات المجلس ومعايير السلامة التي يعتمدها. فهل كانت هناك أسباب أخرى وراء الرفض لم يتم الكشف عنها؟ وهل كان من الممكن التوصل إلى حلول بديلة ترضي جميع الأطراف؟

هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وفي الختام، يمكن القول إن قصة بطل النرجس في قرية إيلستيد هي قصة ملهمة عن العطاء والمبادرة، وقصة محزنة عن الإحباط والرفض. إنها قصة تستحق أن تُروى وتُدرس، لعلها تلهم الآخرين لتقديم المزيد من العطاء والمبادرات التي تساهم في جعل عالمنا مكانًا أفضل





