في خطوة تعزز شعار صنع في السعودية، تقوم شركة فبك للصناعة بتزويد ملعب أزتيكا المكسيكي بأقمشة PVC المتطورة للأسقف والهياكل المعمارية استعداداً لاستضافة افتتاح كأس العالم 2026.

في إنجاز صناعي جديد يعكس القوة المتنامية للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، تبرز شركة فبك للصناعة كأحد اللاعبين الرئيسيين في تزويد البنية التحتية الرياضية العالمية، حيث قامت الشركة بتوريد أكثر من 4 آلاف متر مربع من أقمشة البولي فينيل كلوريد (PVC) عالية الجودة والمصنعة بالكامل في السعودية إلى ملعب أزتيكا العريق في المكسيك.

هذه المواد المتطورة مخصصة لتغطية الأسقف وتجهيز الهياكل المعمارية للملعب الذي تم اختياره لاستضافة المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية كأس العالم 2026. ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية تمنح المشاريع الوطنية السعودية بعداً استثنائياً، وتساهم في ترسيخ حضور شعار صنع في السعودية في أكبر المحافل الرياضية العالمية التي تحظى بمتابعة مليارية، مما يؤكد قدرة الشركات المحلية على منافسة المعايير الدولية في الجودة والدقة التقنية.

وبالنظر إلى السجل المهني لشركة فبك للصناعة، وهي الاسم المختصر لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، نجد أنها تمثل نموذجاً للنجاح الصناعي السعودي منذ تأسيسها في مدينة الرياض عام 1991. تمتلك الشركة رأسمالاً يبلغ 115 مليون ريال سعودي، وتتخذ من المدينة الصناعية الثانية بالرياض مقراً لمصانعها التي تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 75 ألف متر مربع.

وتتميز الشركة بتنوع إنتاجي واسع، حيث تشمل قائمة منتجاتها أكياس البولي بروبلين المنسوجة، والأكياس العملاقة، وأكياس الأسمنت، وبطانات الحاويات، بالإضافة إلى أربطة التغليف البلاستيكية وخيوط الحشو وأكياس تعبئة الخضروات والفواكه، وصولاً إلى منتجات إعادة تدوير البلاستيك الصديقة للبيئة. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2500 طن شهرياً، استطاعت الشركة أن تخترق الأسواق العالمية لتصل منتجاتها إلى خمس قارات مختلفة، حيث تشكل الصادرات نحو 38% من إجمالي مبيعاتها، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء والزراعة.

وعلى الصعيد المالي والإداري، تدرج أسهم شركة فبك للصناعة في السوق المالية السعودية تداول تحت الرمز 2180، وتصنف كواحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مواد التعبئة والتغليف المنسوجة في منطقة الشرق الأوسط. وتوظف الشركة نحو ألف موظف من خلفيات وجنسيات متعددة، مما يثري بيئة العمل بالخبرات المتنوعة.

وفي إطار رؤيتها التوسعية الطموحة لعامي 2025 و2026، اتجهت الشركة نحو تعزيز نشاطها الصناعي من خلال خطوات استراتيجية شملت التوجه للاستحواذ على شركة بناء الصناعية القابضة، وذلك بهدف تنويع محفظتها الاستثمارية وزيادة حصتها السوقية محلياً وإقليمياً، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات غير النفطية. أما فيما يتعلق بالحدث العالمي المرتقب، فإن كأس العالم 2026 سيشهد تحولاً تاريخياً في نظامه، حيث سيشارك فيه 48 منتخباً لأول مرة بدلاً من 32، وسيتضمن إجمالي 104 مباريات، مما يجعله النسخة الأضخم في تاريخ البطولة من حيث عدد المشاركين والمنافسات.

ومن المقرر أن تنطلق هذه التظاهرة الكروية في 11 يونيو 2026 وتستمر حتى 19 يوليو 2026، على أن تقام المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على أرضية ملعب مكسيكو سيتي، المعروف سابقاً بملعب أزتيكا. وتتوزع استضافة البطولة للمرة الأولى بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موزعة على 16 مدينة مستضيفة.

ومن المتوقع أن تكسر هذه النسخة كافة الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري، متجاوزة رقم عام 1994 البالغ 3.5 مليون متفرج، مع توقعات بأن تصل الإيرادات الإجمالية للبطولة إلى نحو 12 مليار دولار، مما يجعلها النسخة الأكثر ربحية وجذباً للجماهير في تاريخ كرة القدم





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