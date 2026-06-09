بريطانيا تشرع في قوانين ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من دول معادية

كشفت بريطانيا عن تشريع جديد يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول معادية مثل إيران، وذلك في إطار تعزيز الصلاحيات لمواجهة ما يوصف بالتهديد المتزايد الذي تشكله مثل هذه الجماعات.

كشفت بريطانيا عن تشريع جديد يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول معادية مثل إيران ، وذلك في إطار تعزيز ال صلاحيات لمواجهة ما يوصف بالتهديد المتزايد الذي تشكله مثل هذه الجماعات.

وتعهدت الحكومة البريطانية بهذه الصلاحيات بعد موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، وتهدف من خلالها إلى سد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة، أو من تكلفهم من مرتكبي الجرائم الصغيرة، بتنفيذ أعمال المراقبة أو التخريب أو غيرها من الأنشطة نيابة عنها. وشهدت الشهور الماضية عدداً من وقائع إضرام النيران المتعمدة التي استهدفت مواقع يهودية، وقالت الشرطة إنها تحقق في صلات محتملة بإيران، وصدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل نيابة عن منظمات روسية وصينية.

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "عندما يتبين أن دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه الأفعال عواقب... لن نتهاون مع الجهات المعادية التي تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام بأعمالها القذرة". وحذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي5) من زيادة التحقيقات في التهديدات التي تشكلها دول أخرى بنسبة 35 في المائة العام الماضي، ومنها 20 مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران.

وتتهم بريطانيا كلاً من الصين وروسيا، بالإضافة إلى إيران، باستخدام جماعات نيابة عنها. ونفت الدول الثلاث هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها من قبيل الدعاية. وبموجب التشريع سيكون من غير القانوني التعبير عن دعم جماعات محددة أو قبول أموال منها، كما أنه ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً. وقبل أيام، أنكر مواطن عراقي أمام محكمة أميركية ضلوعه في عدة هجمات ضد مصالح أميركية وإسرائيلية في أوروبا، ومنها بعض الهجمات التي وقعت في بريطانيا في الآونة الأخيرة.

وهو متهم بتوجيه أشخاص لتنفيذ هجمات باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية", وهي جزء من فصيل مسلح مدعوم من إيران تعده الولايات المتحدة منظمة إرهابية يديرها "الحرس الثوري" الإيراني. ودعا كثيرون من أعضاء البرلمان البريطاني إلى حظر "الحرس الثوري", لكن لا توجد أي إشارة إلى أن التشريع الجديد سينص على ذلك. ومن المتوقع أن يشمل التشريع نحو 10 منظمات أو أقل في السنة الأولى بعد أن يصبح ساري المفعول.

وأوقفت الشرطة في آيرلندا الشمالية رجلاً يُشتبه في تنفيذه هجوماً بسكين في بلفاست، بينما أثار انتشار مقطع فيديو مصوَّر عن الحادث على الإنترنت تنديد رئيس الوزراء. وأظهرت وثائق أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دعمت بقوة تعيين الأمير أندرو مبعوثاً تجارياً، رغم غياب التدقيق الكافي والمخاوف اللاحقة بشأن علاقاته المثيرة للجدل. وأعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال، وذلك في أعقاب معلومات وردت في وثائق.

وأعلن ويس ستريتنغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني أنه ينوي الترشّح لرئاسة حزب العمّال ليحلّ محلّ رئيس الوزراء كير ستارمر. وقالت هيئة رقابة برلمانية في بريطانيا إنها فتحت تحقيقاً مع نايجل فاراج لأن زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني لم يفصح عن تلقيه 5 ملايين جنيه إسترليني هدية من متبرع.

ويعتقد أن هذا التشريع سيكون فعالاً في منع الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعات مدعومة من دول معادية مثل إيران، وتساعد في وقف هذه الهجمات وتعزيز الأمن القومي للبريطانيين





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