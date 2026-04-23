بريطانيا وفرنسا تتعهدان بالعمل المشترك لحماية مضيق هرمز وتأمين الملاحة

أعلنت بريطانيا وفرنسا عن تقدم كبير في خططهما لتأمين مضيق هرمز، مع استعدادات ميدانية لإزالة الألغام وتنسيق دولي واسع النطاق. بالتزامن، وافق الاتحاد الأوروبي على قرض ضخم لأوكرانيا.

أعربت بريطانيا و فرنسا عن أملهما في قرب تبلور خطة عسكرية لحماية مضيق هرمز ، وفي أن تنجح في إعادة تدفقات التجارة عبر هذا الممر الحيوي. وخلال اجتماع استمر يومين في لندن، قدَّم فريق مخصص للتخطيط العملياتي، الأربعاء، عرضاً إلى مُخطِّطي العمليات العسكرية، بشأن مهمة متعددة الجنسيات تقودها المملكة المتحدة و فرنسا لحماية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ونظيرته الفرنسية وزيرة القوات المسلحة كاثرين فوتران، في بيان مشترك، الخميس: نحن واثقون من إمكانية تحقيق تقدم حقيقي. وأضافا أنه من خلال البناء على هدفنا المشترك، وتعزيز التنسيق متعدد الجنسيات، وتهيئة الظروف لعمل جماعي فعّال، يمكننا المساعدة في إعادة فتح المضيق، واستقرار الاقتصاد العالمي، وحماية شعوبنا. وعُقد المؤتمر في مقر القيادة المشتركة الدائمة شمال غربي لندن، وهي مركز القيادة البريطاني للإشراف على العمليات العسكرية المشتركة وإدارتها.

وأكد الوزيران ضرورة تحويل الزخم الدبلوماسي إلى عمل يتطلب تخطيطاً دقيقاً، ونقاشاً صريحاً، والتزامات واضحة من الدول الحليفة والشريكة. وأشارا إلى العواقب الاقتصادية الخطيرة لإغلاق المضيق خارج منطقة الخليج، مُحذَّرين من أنه يضرب العاملين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا.

وفي سياق الاستعدادات الميدانية، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن غواصين عسكريين يستعدون لإجراء عمليات إزالة ألغام في حال دعت الحاجة في مضيق هرمز، بينما يتم تجهيز خبراء البحرية الملكية المُدرَّبين على تحييد الألغام وتفكيكها لتوفير خيارات إضافية إلى جانب الأنظمة غير المأهولة. ومع مشاركة المخططين العسكريين في اليوم الثاني من المحادثات في لندن، أكّدت بريطانيا أيضاً أنها ستعرض نشر كاسحات ألغام ذاتية التشغيل ضمن مهمة متعددة الجنسيات مقترحة لحماية المضيق.

وكانت إيران قد تعهَّدت، الأربعاء، بعدم إعادة فتح مضيق هرمز ما دامت الولايات المتحدة تواصل فرض حصار على موانئها. وقد هيمن التوتر في هذا الممر المائي على وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. ومع اقتراب انتهاء الهدنة في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اللحظة الأخيرة تمديدها إلى أجل غير مسمى، لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات السلام التي تتوسط فيها باكستان. وقالت إيران إنها ترحِّب بجهود باكستان، لكنها لم تعلّق على إعلان ترمب.

ورغم أن الضربات في أنحاء المنطقة توقفت إلى حد كبير منذ بدء الهدنة، فإن الضغوط لم تتراجع حول هذا المسار التجاري الحيوي، إذ يستخدم الطرفان أدواتهما الاقتصادية في محاولة من كل طرف لإجبار الآخر على التراجع. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كان نحو خُمس النفط العالمي يُنقَل عبر مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أنه أمر البحرية الأميركية بـ«إطلاق النار على أي قارب» يضع ألغاماً في مضيق هرمز.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعد تأخير شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر. وذكر دبلوماسيون أن الموافقة النهائية ستصدر الخميس، إذ تنتظر بودابست تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا»، بعدما أعلنت كييف إصلاحه واستئناف العمليات عبره





