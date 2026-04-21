بريطانيا تفتح تحقيقا رسميا ضد تيلغرام ومنصات أخرى لحماية الأطفال من المحتوى الضار

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم عن فتح تحقيق رسمي ضد تطبيق تيلغرام ومنصات أخرى بسبب اتهامات تتعلق بتقصيرها في حماية الأطفال من تداول محتوى غير قانوني، وسط ضغوط حكومية لتشديد قوانين السلامة الرقمية.

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم تحقيقا موسعا اليوم الثلاثاء يستهدف تطبيق المراسلة الشهير تيلغرام ، وذلك على خلفية ظهور أدلة دامغة تشير إلى انتشار وتداول مواد تتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال عبر المنصة، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية سياسات الحماية المطبقة ومدى مسؤولية الشركة تجاه المستخدمين القصر. يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه بريطانيا تشديدا ملحوظا في الرقابة الرقمية بموجب قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023، الذي يفرض معايير صارمة على شركات ال تكنولوجيا الكبرى.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر عن رغبته في توسيع نطاق القيود، حيث بدأت الحكومة مشاورات جدية حول إمكانية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، مؤكدا في اجتماعاته مع مديري الشركات التقنية على ضرورة تحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية أكبر. من جانبها، أكدت أوفكوم أن قرارها بفتح التحقيق جاء بناء على معلومات دقيقة تلقته من المركز الكندي لحماية الطفل، بالإضافة إلى تقييمات داخلية أجرتها الهيئة بنفسها، حيث تبين وجود ثغرات واضحة في امتثال المنصة للواجبات القانونية المتعلقة بحظر المحتوى غير القانوني. وفي رد سريع، نفت تيلغرام التي تتخذ من دبي مقرا لها هذه الاتهامات بشكل قاطع، مشددة على أنها اتخذت تدابير تقنية منذ عام 2018 قضت على الانتشار العام لمواد الإساءة للأطفال عبر خوارزميات الكشف المتطورة. ووصفت الشركة التحقيق بأنه هجوم غير مبرر يمس جوهر الدفاع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع السلطات التنظيمية الدولية، لا سيما بعد تغريمها في أستراليا سابقا لأسباب مشابهة تتعلق بالاستجابة البطيئة للمخاطر الرقمية. وفي إطار تعزيز الرقابة الوطنية، وسعت أوفكوم دائرة تحقيقاتها لتشمل منصات أخرى مثل تين تشات وتشات أفينيو، وذلك بعد مخاوف من عدم توفيرهما حماية كافية للأطفال البريطانيين من مخاطر الاستدراج والاستغلال. وأوضحت سوزان كاتر، المسؤولة في الهيئة التنظيمية، أن الوقت قد حان لفرض إجراءات حازمة، مشددة على أن الشركات التي تفشل في تلبية معايير قانون السلامة ستواجه عواقب قانونية ومالية وخيمة. تأتي هذه التحركات وسط إجماع من المنظمات غير الربحية، مثل مؤسسة مراقبة الإنترنت، على وجود فاعلين سيئين يستغلون منظومة المراسلة لنشر محتوى ضار، مما يعزز الحاجة إلى تعاون دولي وتقني أعمق لضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال الصاعدة، خاصة وأن الغرامات المالية التي تفرضها أوفكوم، كما حدث مع موقع فورتشان مؤخرا، تمثل مجرد بداية لنهج تنظيمي صارم ستتبعه السلطات البريطانية تجاه كافة المنصات التي تتقاعس عن حماية أمن مواطنيها الرقمي





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تيلغرام أوفكوم السلامة على الإنترنت حماية الأطفال بريطانيا

United States Latest News, United States Headlines