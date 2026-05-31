بريطانيا تدرس حظر حسابات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً استناداً للتجربة الأسترالية

وزيرة التكنولوجيا البريطانية تناقش اقتراحاً قانونياً لمنع القاصرين تحت السادسة عشرة من إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مستندة إلى استفتاء شمل أكثر من 80 ألف مشارك ودعم واسع من الآباء.

أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن فكرة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر "مطروحة على الطاولة" بجدية، مشيرة إلى أن معظم الآباء يدعمون اتخاذ إجراءات أقوى لحماية أولادهم من المخاطر المتزايدة لهذه المنصفات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت استفتاءات ومشاورات شاملة حول هذا الموضوع، شارك فيها أكثر من ثمانين ألف مواطن، من بينهم نحو أربعين ألفاً من أولياء الأمور. وقد أظهر هذا الاستطلاع أن تسعة من كل عشرة آباء يفضلون تطبيق قيود مشابهة لتلك التي اعتمدتها أستراليا والتي تمنع القاصرين دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات على الفيسبوك، إنستغرام، تويتر وغيرها.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وإمكانية تعرضهم للتنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب. وتؤكد كيندال أن الآباء يطلبون دعماً حكومياً واضحاً، ويعترفون بوجود بعض الفوائد التي قد تجنوها تلك المنصات مثل التواصل مع الأصدقاء وتبادل المعرفة، لكنهم يرون أن هذه الفوائد لا تعوض المخاطر المحتملة. وقد أكدت الحكومة البريطانية أن أي تدبير مقترح سيخضع لدراسة قانونية دقيقة، كما سيتضمن آليات للمتابعة وتطبيق صارم لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمستخدمين الصغار.

تستند الفكرة إلى التجربة الأسترالية التي أصدرت مؤخراً تشريعات تحظر على الأطفال دون 16 عاماً إنشاء حسابات على أي منصة تواصل اجتماعي، وأثارت هذه التشريعات جدلاً واسعاً حول توازن حقوق الطفل في الوصول إلى الفضاء الرقمي مقابل حقه في الحماية من الأذى. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مناقشات برلمانية مكثفة في البرلمان البريطاني، حيث سيتداول المسؤولون السياسات المحتملة وآليات التنفيذ، بما في ذلك دور مزودي الخدمات الرقمية في التحقق من الهوية العمرية وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة القوانين على مواكبة التطورات التقنية السريعة، ومدى استعداد المجتمع لتقبل قيود قد تبدو صارمة على حرية التعبير الرقمي للأطفال





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حظر وسائل التواصل الأطفال تحت 16 قانون أستراليا سلامة الأطفال الرقمية نقاش برلماني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026توقَّعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان، يوم الجمعة، أن يسجِّل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً في عام 2026.

Read more »

وديّة الإكوادور تدشن العد التنازلي للموندياليبحث مدرب المنتخب السعودي دونيس عن خارطة الأسماء الأساسية التي سيخوض بها أولى مواجهاته أمام منتخب الأوروغواي (الثلاثاء) 16 يونيو القادم، الساعة 1:00 صباحاً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، إذ سيبدأ «الأخضر» أولى مبارياته الودية أمام منتخب الإكوادور (الأحد) القادم، الساعة 2:30 صباحاً، على ملعب سبورتس إليستريند بمدينة هاريسون في...

Read more »

اعتقال 8 طالبات في كينيا للاشتباه بإشعال حريق بمدرسة أودى بحياة 16 طفلةألقت الشرطة الكينية، القبض على 8 طالبات للاشتباه بتورطهن في إشعال حريق متعمد داخل مدرسة داخلية وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 طفلة وإصابة العشرات، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

Read more »

تجمع جدة الصحي يثمّن نجاح مركز الرعاية العاجلة بمِنى 16 في موسم حج 1447هـتجمع جدة الصحي الأول يشيد بالجهود الاستثنائية لمركز الرعاية العاجلة بمِنى 16 خلال موسم حج 1447هـ، مؤكداً كفاءة الفرق الطبية والإدارية وجودة الخدمات الصحية المقد

Read more »