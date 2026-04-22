بريطانيا تحذر من تهديدات سيبرانية سيادية وتحركات دولية لتأمين الملاحة وألمانيا تفكك شبكة تهريب

تحذيرات بريطانية من هجمات سيبرانية تقودها دول معادية، تزامناً مع اجتماعات دولية في لندن لتأمين مضيق هرمز، وعمليات أمنية واسعة في ألمانيا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

يواجه الأمن القومي البريطاني تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية والمؤسسات الحيوية في البلاد. وفي خطاب مرتقب، شدد ريتشارد هورن، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، على أن التهديدات الأكثر خطورة لم تعد تقتصر على القراصنة المنفردين، بل أصبحت تنفذ بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول معادية، وعلى رأسها روسيا وإيران والصين.

وأكد هورن أن بريطانيا تمر حالياً بما يمكن وصفه بأخطر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث، مما يجعل الشركات البريطانية في مرمى الاستهداف السيبراني الواسع النطاق، خاصة في حال انخراط المملكة في أي صراع دولي. وأشار هورن إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل بصفة دورية مع نحو أربع حوادث سيبرانية ذات أهمية وطنية كل أسبوع، محذراً من أن الأنشطة الإجرامية التقليدية مثل هجمات الفدية لا تزال تشكل عبئاً كبيراً، لكن التهديدات السيبرانية الموجهة من قبل أجهزة استخبارات دولية أضحت التحدي الأكبر والأخطر الذي يتطلب استجابة شاملة وتنسيقاً أمنياً رفيع المستوى لحماية أمن البلاد السيبراني من الاختراقات الممنهجة. بالتوازي مع هذه التحديات السيبرانية، تشهد لندن تحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة، حيث تستضيف اجتماعات لمخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة لتعزيز التنسيق الدولي بشأن حماية الملاحة البحرية. وتأتي هذه المحادثات التي تمتد ليومين في إطار مساعٍ حثيثة لضمان أمن مضيق هرمز، حيث تسعى القوى الدولية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، إلى وضع خطط تشغيلية مفصلة لإعادة فتح الممرات الملاحية وضمان حرية الحركة البحرية بمجرد توفر الظروف السياسية والأمنية الملائمة، وخصوصاً بعد التوترات المتصاعدة في المنطقة المرتبطة باحتجاز الناقلات والتهديدات الإقليمية. يركز المشاركون في هذه الاجتماعات على بحث القدرات العسكرية المطلوبة وترتيبات القيادة والتحكم، مع التأكيد على أهمية ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطط عمل مشتركة تضمن استدامة وقف إطلاق النار وتأمين المسارات الحيوية للتجارة العالمية. وفي سياق أمني متصل داخل أوروبا، أطلقت الشرطة الألمانية عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة لايبزيغ وما حولها، استهدفت تفكيك شبكة إجرامية منظمة تورطت في عمليات تهريب مهاجرين. وبحسب التقارير الصادرة عن مكتب الشرطة الفيدرالية، فقد تم نشر أكثر من ألف عنصر لتنفيذ مداهمات شملت نحو 50 موقعاً بين سكني وتجاري. وتكشف التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تستغل تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين، حيث يتم إرسال هذه التصاريح إلى أشخاص في الخارج يتشابهون في الملامح مع أصحابها الأصليين، وذلك لاستخدامها في الدخول غير القانوني إلى الأراضي الألمانية. هذه العملية تبرز مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الأوروبية في ضبط حدودها ومكافحة شبكات التهريب التي باتت تستخدم أساليب متطورة تعتمد على التزوير الذكي والتحايل على النظم القانونية القائمة، مما دفع السلطات الألمانية إلى تشديد الإجراءات الرقابية وتوسيع نطاق التحقيقات لضمان تفكيك هذه الخلايا بشكل كامل





الأمن السيبراني، بريطانيا، مضيق هرمز، ألمانيا

