بريطانيا: قفزة جديدة في فواتير الطاقة تفاقم ضغوط تكلفة المعيشة

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية رفع سقف أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 13% اعتباراً من يوليو، مما يرفع الفاتورة السنوية المتوسطة إلى 1862 جنيهاً إسترلينياً، بزيادة 221 جنيهاً عن الربع السابق، بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية جراء الصراع في الشرق الأوسط.

ستواجه الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ضغوط قاسية جراء أزمة تكلفة المعيشة قفزة جديدة في فواتير الطاقة السنوية لتصل في المتوسط إلى 1862 جنيهاً إسترلينياً ما يعادل 2504 دولارات اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem رفع سقف الأسعار بنسبة 13 في المائة مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز بالجملة في الأسواق العالمية نتيجة استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتعد هذه الزيادة المقررة من قبل المنظم المستقل وهو قطاع حكومي غير وزاري في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً سياسية واقتصادية مكثفة لتخفيف التداعيات السلبية والآثار الجانبية الناجمة عن التوترات الإقليمية الحالية والتي أثّرت بشكل مباشر على سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

صرح تيم جارفيس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة البريطانية في بيان رسمي قائلاً إن التعديل الجديد في سقف الأسعار يعكس حالة التقلب والاضطراب المستمر في أسواق الطاقة العالمية. هذا يعني أن الارتفاع في أسعار الغاز بالجملة والمدفوع بالصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط قد بدأ يلقي بظلاله مباشرة على التكلفة الفعلية التي يدفعها المستهلكون في منازلهم مقابل الطاقة.

وتشكل أسعار الطاقة بالجملة النسبة الأكبر والعنصر الحاسم في تحديد سقف الأسعار المحلي الذي تفرضه الهيئة حيث يتم مراجعته وتعديله على أساس ربع سنوي بناءً على معادلة حسابية دقيقة تأخذ في الحسبان أيضاً تكاليف شبكات الإمداد التابعة للموردين فضلاً عن الرسوم البيئية والالتزامات الاجتماعية المفروضة. يمثل السقف السعري الجديد البالغ 1862 جنيهاً إسترلينياً سنوياً للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز زيادة واضحة تقدر بنحو 221 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالسقف السعري السابق المعمول به خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو والذي كان يستقر عند مستوى 1641 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.

ويرى خبراء ومحللون أن هذا الارتفاع المفاجئ سيعيد خلط الأوراق التحريرية والاقتصادية للحكومة البريطانية وسيدفع نحو مستويات جديدة من التضخم الداخلي مما يزيد من صعوبة السيطرة على معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر في بريطانيا خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف الغذاء والإيجار مما يزيد من العبء على ميزانياتهم الشهرية.

ويطالب نشطاء ومنظمات حماية المستهلك الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الفئات الأكثر تضرراً مثل توسيع نطاق الإعانات المالية أو تخفيف الضرائب على فواتير الطاقة. على صعيد متصل يرى اقتصاديون أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار الطاقة العالمية مما ينعكس سلباً على الاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. ويدعو البعض إلى تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد الذي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية.

ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية الحالية تركز على تقديم دعم مؤقت للأسر مثل خصم على فواتير الطاقة وهو إجراء غير كافٍ بحسب المعارضة. وتشير التوقعات إلى أن فواتير الطاقة قد تظل مرتفعة حتى نهاية العام الحالي على الأقل مما يضع مزيداً من الضغوط على الأسر البريطانية التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة





