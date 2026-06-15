احتجزت بريطانيا ناقلة نفط روسية مشتبه بانتمائها لأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات. ووصف رئيس الوزراء البريطاني الإجراء بأنه ضربة للآلة الحربية الروسية، بينما رحبت أوكرانيا ودعت لمصادرة الشحنة. ونفت روسيا الاتهامات واعتبرتها محاولة سياسية للتغطية على أزمات بريطانيا الداخلية.

في تطور غير مسبوق يتعلق بتطبيق العقوبات الدولية على روسيا، أعلنت السلطات البريطانية عن احتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل إنجلترا، وتحديداً في ممر القناة الإنجليزية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الناقلة، التي تحمل علم دولة ثالثة، تُعتبر جزءاً مما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن Gradually التي تستخدمها موسكو لنقل النفط والمشتقات البترولية بهدف التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها ضد أوكرانيا. وقد تم اتخاذ قرار الاحتجاز بناء على معلومات استخبارية ومؤشرات تشير إلى تورط السفينة مباشرة في نقل شحنة نفطية روسية إلى وجهة مجهولة، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للعقوبات الغربية، خاصة حظر استيراد النفط الروسي والقيود المفروضة على تأمين ونقل الشحنات النفطية.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهذا الإجراء، ووصفه بأنه يمثل ضربة قوية ومباشرة للجهود الحربية الروسية، مؤكداً على عزم حكومته الالتزام الصارم بتطبيق جميع العقوبات الدولية. وأضاف ستارمر أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة بأن الدول الغربية لن تتهاون في ملاحقة أي محاولات للالتفاف على القيود المفروضة على روسيا، وأنه سيتم محاسبة جميع الأطراف المشاركة في هذه الشبكة، بما في ذلك الشركات التابعة للأسطول المظلم والمالكين والممولين.

من جانبه، رحبت الرئاسة الأوكرانية بالخطوة البريطانية واعتبرتها خطوة مهمة فيdirection الضغط على الاقتصاد الروسي، وخاصة قطاع الطاقة الذي يشكل العمود الفقري لتمويل الحرب. ودعا المسؤولون الأوكرانيون المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تشمل مصادرة الشحنة النفطية المحتجزة وتجميد أصول السفينة وطاقمها، وفرض عقوبات إضافية على الشركات والمؤسسات المالية التي تتورط في هذه الشبكة.

في المقابل، نفت موسكو أي صلة لها بالناقلة المحتجزة، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تصعيد التوترات. واعتبر Kirill Dmitriev، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن لجوء الحكومة البريطانية إلى هذا الإجراء في هذا التوقيت ما هو إلا محاولة سياسية لل divert الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعانيها حكومة ستارمر، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والأزمات الاجتماعية.

واتهم Dmitriev الغرب بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، مشيراً إلى أن دولاً غربية أخرى ما زالت تستورد نفطاً روسياً عبر وسطاء. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الاحتجاز تتطلب إجراءات قانونية معقدة تشمل إثبات الملكية الحقيقية للسفينة، وربطها مباشرة بالجهات الروسية المستهدفة، وهو ما قد يواجه تحديات في المحاكم البريطانية والدولية.

وتشهد الفترة الأخيرة زيادة في نشاط أسطول الظل الروسي، حيث يعتمد على ناقلات قديمة ومملوكة لشركات في دول مثل الإمارات وتركيا والهند، بهدف إخفاء أصل النفط الروسي وإعادة شحنه إلى أسواق آسيوية بأسعار مخفضة. ويمثل احتجاز الناقلة في القناة الإنجليزية سابقة قانونية يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الإجراءات المماثلة في مناطق أخرى، خاصة إذا ما أقرت الدول الغربية إطاراً قانونياً clearer لمصادرة الشحنات النفطية الروسية في عرض البحر





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