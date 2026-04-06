برناردو سيلفا على أعتاب رحلة جديدة: أين ستكون وجهته القادمة؟

تتنافس الأندية الكبرى على ضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا بعد إعلان رحيله عن مانشستر سيتي. استعراض لأبرز الأندية المهتمة بضمه، مع تسليط الضوء على احتمالات انتقاله إلى الدوري السعودي أو البقاء في أوروبا. كما يتناول التقرير مستقبل محمد صلاح في ليفربول، وأبرز الأحداث في كرة القدم الإنجليزية.

تتصدر أخبار كرة القدم العالمية في الآونة الأخيرة أخبار النجم البرتغالي برناردو سيلفا ، بعد إعلان رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي. وتشير التوقعات إلى أن هذا الإعلان قد أشعل سباقًا محتدمًا بين الأندية الكبرى في مختلف الدوريات للحصول على خدمات هذا اللاعب المتميز. وقد أعلن بيب ليندرز، المدرب المساعد في مانشستر سيتي ، رحيل سيلفا مع انتهاء عقده في نهاية موسم 2025-2026، مما فتح الباب أمام العديد من الاحتمالات المستقبلية للاعب.

وأكدت مصادر مختلفة أن سيلفا يحظى باهتمام كبير من أندية أوروبية بارزة، بالإضافة إلى أندية الدوري السعودي التي تسعى جاهدة لتعزيز صفوفها بأسماء لامعة. وتشير التقارير إلى أن سيلفا قد يفضل البقاء في الملاعب الأوروبية، على الرغم من العروض المغرية التي قد تقدمها الأندية السعودية، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي. وقد سجل سيلفا 76 هدفًا وقدم 75 تمريرة حاسمة خلال 450 مباراة مع السيتي حتى الآن، مما يجعله إضافة قوية لأي فريق ينضم إليه.\من بين الأندية المهتمة بضم سيلفا، يبرز اسم ناديي النصر والهلال السعوديين كأبرز المنافسين على ضمه. وتشير التقارير إلى أن الناديين مستعدان لتقديم عروض مالية كبيرة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي. بالإضافة إلى ذلك، يراقب نادي بنفيكا البرتغالي، الفريق الذي نشأ فيه سيلفا، موقفه عن كثب، حيث أعرب عن رغبته في استعادة لاعبه السابق. ويبدو أن سيلفا لا يخفي رغبته في العودة إلى ناديه الأم، مما قد يعزز فرص بنفيكا في الحصول على خدماته. أما في أوروبا، فيعتبر يوفنتوس الإيطالي أبرز المرشحين للتعاقد مع سيلفا، حيث تشير التقارير إلى استعداد النادي للتفاوض مع وكيل أعماله، خورخي مينديز، وتقديم راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز. كما يظل برشلونة ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب نادي غلطة سراي التركي، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يسعى ديفيد بيكهام لإقناع اللاعب بالانضمام إليه، خاصة مع وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.\على صعيد آخر، يتصدر مستقبل النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف والمواقع الرياضية، في ظل اقتراب نهاية مسيرته مع ليفربول. وقد أثيرت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية السعودية، وتحديدًا نادي الهلال، في صفقة تبادلية مع ليفربول. بالإضافة إلى ذلك، تشهد كرة القدم الإنجليزية أحداثًا مثيرة للاهتمام، مثل المباراة الاستثنائية التي جمعت بين شيفيلد يونايتد ووست بروميتش ألبيون في عام 2002، والتي شهدت تطبيق قاعدة نادرة لإلغاء المباراة بسبب نقص اللاعبين. كما شهدت الساحة الرياضية ردود فعل متباينة من جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح في المباريات الأخيرة، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد أعرب المدرب الجديد لليفربول، أرني سلوت، عن إحباطه من هذه الخسارة، مؤكدًا على ضرورة التعويض في المباريات القادمة. وتتواصل التطورات في عالم كرة القدم، مع ترقب الجماهير لمستقبل النجوم البارزة مثل برناردو سيلفا ومحمد صلاح، وتوقع المزيد من الإثارة والتشويق في المواسم المقبلة





برناردو سيلفا مانشستر سيتي الدوري السعودي محمد صلاح ليفربول

