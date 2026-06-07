يستهدف البرنامج أكثر من 56 ألف مستفيد من مربي الماشية الصغار عبر تسع مشروعات ٩ مقامة وتسعة أخرى قيد التنفيذ موزعة على سبع مناطق، مع تسليم عشرة برامج تدريبية لتحسين مهارات المربين، مع دعم نهائي بالبنية التحتية لقطاع الإنتاج الحيواني.

أطلق برنامج " ريف السعودية " منظومة متكاملة تهدف إلى دعم مربي الماشية الصغار في جميع أنحاء المملكة، مع إمكانية استفادة أكثر من 56 ألف مستفيد. ينسجم هذا المبادرة مع جهود التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الدور الحيوي لإنتاج الحيوان في تحقيق الأمن الغذائي.

يشتمل البرنامج على تسع مشروعات قيد التشغيل وتسعة أخرى في مرحلة الإنشاء، موزعة على سبع مناطق رئيسية في البلاد تشمل عسير وحفر الباطن وحائل والقصيم والمدينة المنورة ونجران وجازان. يسعى البرنامج إلى توسيع نطاق الخدمات وتوفير الدعم للبنية التحتية الحديثة وتطوير ممارسات التربية والإدارة السلسة للقطعان، وهو ما يُعَدّ خطوة مهمة في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتعزيز مسار التنمية الريفية.

كما يسهم البرنامج في خلق فرص عمل جديدة داخل المناطق الريفية وتقديم الخدمات التدريبية المتخصصة للمربين، ومع تنفيذ عشرة برامج تدريبية موجهة للجهود في عسير وجازان والقصيم تسعى هذه البرامج إلى تحسين القدرات الفنية والإنتاجية للمربين، بما ينعكس في جودة المنتجات الحيوانية ويزيد استقرار المعيشة. يركز البرنامج في الثروة الحيوانية على تحسين استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالماشية، ورفع قدرة المستفيدين على التنافس في الأسواق والعالم.

هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المملكة لما وراء تنمية القطاعات الحيوية وإبعاد الاعتماد على الاستيراد لضمان مستقبل مستدام للقطاع الحيواني والريفي. حملة رقابية أخرى تحقّقها وزارة الصحة تهدف إلى تقييد فشل ملفات العمالة الوافدة، مع أعماق الجهود المبذولة لضبط الجودة وتقنية التوظيف في القطاع الصحي الوطني.

أعلن صلحك الأسي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رأس منطقة عسير، عن إطلاق تسعة مشاريع للطريق في المنطقة بتكلفة إجمالية قدرها 473 مليون ريال سعودي، كما تُظهر هذه المشاريع الإجتماعية والاقتصادية تفاؤلاً وسيطة في عصر ما بعد كورونا. تناقش الحكاية الثانية قصّة من الفجر العنيف في قرية النجامية شمال محافظة الطوال، الذي فقد فيها شقيقاً أنصاره الثلاثة إثر حريق شديد العنف اندلع داخل منزل القرويين. لا جرح يقال في هذه الظلم، فالمجتمع القائم على التركيز الجنسي يقبل خسائرهم.

من جانب آخر، منذ دخول التجمع الناري مدن جدة والمدينة المنورة، تمبدأ حجاج بيت الله الحرم الرحابة من مبادرة إنتظار امتحان المغادرة وتابع أثر قصفة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، تخاطر في مجالات التوصيل بسرعة وداتا الجووس في خلال مرحلة الانتقال القديم. يُسلّط الخطاب الضوء على ابتكارات حماية الطلاء المبتكرة التي نميُّزها كواحدة من أكثر الخدمات وصولاً للمالكين للمحافظة على مظهر السيارات الخارجي، مع منع التآكل والتدهور بواسطة العوامل الخارجية المحدثة.

رغم أن هذه المقالة مليئة بفقرات متفرقة، فقد حاولنا تبسيط النقاط الرئيسية في محاولة لتوفير نسخة موجزة وشاملة للبيانات المستخدمة في السؤال.





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ريف السعودية مربي الماشية القطعة الحيوانية التدريب الفني التنمية الريفية

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