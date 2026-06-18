برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة: أربع دول عربية في قائمة بؤر الجوع الساخنة عالمياً

أظهر تقرير حديث أصدره برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة أن أربع دول عربية -سوريا والسودان واليمن وفلسطين- ضمن قائمة تضم 13 دولة صنفت كبؤر ساخنة للجوع على المستوى العالمي. وحذر التقرير من تدهور الأوضاع الغذائية في الفترة بين يونيو ونوفمبر 2025، مشيراً إلى أن النزاعات المسلحة تمثل العامل الرئيسي في 12 من أصل 13 دولة starred. وأشار إلى انخفاض التمويل الإنساني بنسبة 59% بين 2022 و2025، مما حد من قدرة المنظمات على الإغاثة. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع المساعدات وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.

أعلن برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة إدراج أربع دول عربية ضمن قائمة تضم 13 دولة تصنف كبؤر ساخنة للجوع على المستوى العالمي. وفي إطار التقييم الدوري لأوضاع انعدام الأمن الغذائي الحاد، حذر التقرير من احتمال تدهور الأوضاع الغذائية خلال الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، مشيراً إلى استمرار النزاعات المسلحة والعنف كعامل رئيسي للأزمات الغذائية في 12 دولة من أصل 13 شملتها التصنيف.

وشملت القائمة، التي تعتبر الأكثر خطورة من حيث حدة الجوع واتساع نطاقه، كلاً من سوريا والسودان واليمن وفلسطين، إضافة إلى الصومال ونيجيريا وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وهايتي. وتشير التقديرات إلى أن هذه البؤر الساخنة تمثل المناطق الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى العالم، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الشديد بسبب النزاعات والأزمات الإنسانية المتراكمة.

وأبرز التقرير أن النزاعات المسلحة تظل المحرك الأساسي للأزمات الغذائية، حيث خلّفت هذه الصراعات دماراً في البنية التحتية الزراعية وعرقلت سلاسل الإمداد الغذائي، وسبّبت نزوحاًlarge-scale أدى إلى فقدان سبل العيش وتراجع الإنتاج. كما سلط الضوء على العوامل الأخرى التي تفاقم الأزمة، ومن بينها الضغوط الاقتصادية وتراجع الإنتاج الزراعي والكوارث المناخية التي تؤثر سلباً على الموارد الغذائية، إضافة إلى نقص التمويل الإنساني المخصص للاستجابة.

ولفت التقرير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه 작업 المنظمات الإنسانية، خاصة مع انخفاض التمويل المخصص للمساعدات بنسبة تقارب 59 بالمئة بين عامي 2022 و2025، مما حد من قدرة الوكالات على تنفيذ برامج الإغاثة بشكل كافٍ رغم تصاعد الاحتياجات في مناطق النزاع. ودعت المنظمتان الأمميتان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق المساعدات وضمان وصولها دون عوائق، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الأزمات المتفاقمة.

ويشكل التقرير تحذيراً عالمياً من استمرار تفاقم أزمة الجوع، ويُظهر الحاجة الملحة لتضافر الجهود الدولية للتصدي للعوامل الجذرية للأزمات الغذائية، ولا سيما النزاعات والتغير المناخي والفقر، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام





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الجوع الأمن الغذائي النزاعات المساعدات الإنسانية برنامج الأغذية العالمي

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