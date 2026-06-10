أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال لدعم مستفيديه لشهر يونيو، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين للشروط أكثر من 9.8 مليون، بمتوسط دعم 1470 ريالًا للأسرة. كما أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن تنفيذ مئات الجولات التفتيشية، وتم تحديد سقف زمني للمبيت في منشآت الضيافة الخاصة.

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال كدعم خاص بشهر يونيو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم. وقد بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة المائة وثلاثة أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.

وأعلن مدير عام التواصل في البرنامج، عبدالله الهاجري، أن إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوزت 280 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة. وأضاف أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، بمتوسط دعم بلغ 1470 ريالًا للأسرة الواحدة. وذكر أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، ما يشكل 85% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون شخص.

من ناحية أخرى، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على أهمية مدينة العلا في السعودية، معتبرة إياها واحة صحراوية بالغة الأهمية، وبرزت رسمياً كواحدة من أكثر الوجهات.addEventListener. كما تم الإعلان عن اختتام اختبارات القبول بمدارس الموهوبين في عشر مدن سعودية، ضمن جهود الاهتمام بالمواهب وتطويرها. في سياق متصل، واصلت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعزيز الرقابة على الجهات المرخص لها خلال عام 2025، حيث نفذت أكثر من 300 visita تفتيشية لضمان الامتاثل للأنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، وضع مشروع تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص حدًا أقصى للمبيت في مرافق الضيافة الخاصة لا يتجاوز 29 يومًا متتالية للسائح، في إطار تطوير القطاع السياحي وضمان جودة الخدمات





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