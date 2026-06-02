برقيات شكر من الملك سلمان وولي العهد لوزير الداخليةfollowing نجاح موسم الحج 1447هـ

برقيات ملكية ولي العهد تشيد بنجاح موسم الحج 1447هـ وتثمن جهودMinister الداخلية والجهات المشاركة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا برقيات شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزرز -حفظه الله- بمناسبة تهنئتهما بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وقد عبر الملك سلمان في برقيته عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيداً بالحرص والتفان والإتقان الذي لمسه لدى الجميع في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن. كما أكد أن نجاح موسم الحج هذا العام على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة والخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية المتكاملة الإعداد والتنفيذ التي مكنت نحو 1.7 مليون حاج من أداء مناسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة.

بدوره، أكد ولي العهد في برقيته أن النجاح تحقق بفضل توجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين، والجهود التي بذلها الجميع بتنفيذ دقيق لخطط الحج الأمنية والصحية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية، وبمتابعة شاملة من الجهات المعنية





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الحج الملك سلمان ولي العهد وزير الداخلية موسم الحج 1447هـ

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