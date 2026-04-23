برشلونة للسيدات يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة السابعة على التوالي

فريق برشلونة للسيدات يحقق لقب الدوري الإسباني للمرة السابعة على التوالي، ويواصل مسيرته التاريخية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. تفاصيل الفوز والإنجازات الأخرى للفريق.

واصل فريق برشلونة للسيدات لكرة القدم مسيرته التاريخية نحو تحقيق الإنجازات، وذلك تحت قيادة المدرب المتميز بيري روميو، ليحصد لقب بطل الدوري الإسباني للسيدات للمرة السابعة على التوالي، وهو الإنجاز الحادي عشر في تاريخ النادي العريق.

هذا الفوز يعكس التفاني والعمل الجاد الذي يبذله اللاعبات والجهاز الفني، ويؤكد على مكانة برشلونة كقوة مهيمنة في كرة القدم النسائية الإسبانية والأوروبية. الفريق حسم لقب الدوري قبل أربعة جولات كاملة من نهاية الموسم، وذلك بعد فوز ساحق على إسبانيول بنتيجة (4-1) في الديربي الكتالوني المثير الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

هذا الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 75 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح يبلغ 16 نقطة عن أقرب منافسيه، ريال مدريد، مما يؤكد على سيطرة الفريق الكاملة على الدوري هذا الموسم. إن إنجاز برشلونة لا يقتصر على عدد الألقاب فحسب، بل يتعداه إلى الأداء المذهل والنتائج اللافتة التي يحققها الفريق. فقد نجح الفريق الكتالوني في الانفراد بالمركز الثاني في قائمة أفضل الفرق من حيث عدد مرات التتويج المتتالي في الدوريات الأوروبية الكبرى، متجاوزًا بذلك رقم تشيلسي للسيدات الذي حقق ستة ألقاب متتالية.

ولا يتفوق على برشلونة سوى أولمبيك ليون الفرنسي للسيدات، الذي يعتبر الأكثر تتويجًا على الإطلاق بـ 14 لقبًا متتاليًا بين عامي 2006 و2020. هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية والتميز الذي يميز برشلونة في كرة القدم النسائية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز برشلونة بغزارة تهديفية ملحوظة، حيث نجح الفريق في تجاوز حاجز الـ 100 هدف في ستة مواسم من مواسم التتويج. الأرقام القياسية التي حققها الفريق في هذا المجال تدل على القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها، والقدرة على تحويل الفرص إلى أهداف.

ففي موسم 2020-2021، سجل الفريق 167 هدفًا، وفي موسم 2021-2022 سجل 159 هدفًا، وفي موسم 2022-2023 سجل 137 هدفًا، وفي موسم 2023-2024 سجل 118 هدفًا، وفي موسم 2024-2025 سجل 137 هدفًا، وصولًا إلى 116 هدفًا في الموسم الحالي مع تبقي أربع مباريات على النهاية. هذه الأرقام تؤكد على أن برشلونة هو الفريق الأكثر فعالية في تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني. ولم يقتصر تفوق برشلونة على الجانب الهجومي فحسب، بل أظهر الفريق أيضًا صلابة دفاعية مميزة.

فقد حافظ الفريق على شباكه نظيفة في معظم المباريات، ولم يستقبل أكثر من 15 هدفًا في الموسم السابع على التوالي الذي يحسم فيه اللقب. هذا الإنجاز يعكس التنظيم الدفاعي الجيد، والتركيز العالي للاعبات في الخطوط الخلفية. وتبرز النجمة أليكسيا بوتياس كأكثر اللاعبات تتويجًا بلقب الدوري في تاريخ النادي، برصيد تسعة ألقاب، مما يؤكد على دورها المحوري في تحقيق هذه الإنجازات. تليها زميلتها أيتانا بونماتي، التي رفعت رصيدها إلى سبعة ألقاب، لتثبت أنها أيضًا من الركائز الأساسية في الفريق.

الآن، يتفرغ برشلونة للاستعداد لمواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني القوي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا للسيدات، بهدف مواصلة الرحلة نحو تحقيق اللقب الأوروبي الرابع بعد الفوز به في أعوام 2020 و2023 و2024. وفي سياق آخر، أعلن نادي برشلونة عن إصابة جناحه الشاب لامين جمال في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، مما سيجعله يغيب عن بقية مباريات الموسم الحالي. هذه الإصابة تمثل خسارة كبيرة للفريق، ولكنها فرصة للاعبين الآخرين لإثبات قدراتهم والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات





