برشلونة وفلسطين: حين تصبح كرة القدم صرخة حق في وجه الظلم العالمي

تحليل لمظاهر التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، مع التركيز على رمزية رفع علم فلسطين في احتفالات نادي برشلونة الإسباني وانعكاسات ذلك على الوعي العالمي.

منذ أن أطلقت القوى الصهيونية العنان لحرب إبادة جماعية اتسمت بالهمجية والوحشية ضد الشعب ال فلسطين ي، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، بدأت تظهر في الأفق ومضات من الأمل تضيء عتمة المشهد، وهي ومضات لم تأتِ فقط من المحيط القريب، بل بزغت من بلاد بعيدة جداً عن الجغرافيا العربية والإسلامية، ممتدة عبر كافة قارات العالم.

هذه المواقف منحت المظلومين حالة من الطمأنينة، وأعلنت بصوت عالٍ أن الحياة ليست مجرد سلسلة من الشرور والآلام، وبأن الغلبة ليست قدراً محتوماً لأولئك الذين توهموا أنهم المنتصرون في كل زمان ومكان بفضل قوتهم العسكرية. لقد تجلى هذا التضامن في مواقف شجاعة اتخذتها دول مثل جنوب أفريقيا وكولومبيا وبوليفيا وإيرلندا والنرويج وبلجيكا، حيث لم يقتصر الأمر على التعاطف الإنساني مع الأبرياء من الفلسطينيين، بل وصل إلى حد شجب أفعال الكيان الظالم وبدء خطوات فعلية نحو القطيعة معه، مما يعكس تحولاً جوهرياً في الوعي العالمي تجاه هذه القضية العادلة.

وفي هذا السياق، برز موقف نادي برشلونة الإسباني كحدث لافت للنظر، فرغم أن هذا النادي العريق ينتمي إلى مقاطعة كاتالونية تُعرف بأنها من أكثر المناطق عداءً للكيان في إسبانيا، إلا أن الموقف الكتالوني جاء ليعكس وعياً تاريخياً يتجاوز بمراحل مواقف بعض الكيانات العربية التي سلكت طريق التطبيع من دبي إلى مراكش. وتكمن القوة الرمزية لهذا الموقف في توقيته، حيث حدث ذلك في خضم احتفالات النادي بتحقيق بطولة الدوري الإسباني عقب فوز مثير في مباراة الكلاسيكو، وهي المباراة التي يتابعها المليارات حول العالم.

في تلك اللحظات من الفرح العارم، كان علم فلسطين حاضراً وبقوة بين أيدي الجماهير، مما حول ساحة الاحتفال الرياضي إلى منصة سياسية وإنسانية كبرى. إن نادي برشلونة، بسحره الكروي وتاريخه الحافل بنجوم مثل مارادونا ورونالدينيو وميسي، يمتلك قاعدة جماهيرية عابرة للقارات، بما في ذلك مشجعون من داخل الكنيست الإسرائيلي نفسه، وهو ما جعل هذا المشهد يضرب في عمق الرواية الصهيونية، ويثبت أن ما حاولوا بناءه من جدران عزل وتضليل ليس إلا أوهن من بيت العنكبوت، تماماً كما وصفه شهداء المقاومة في كلماتهم الأخيرة.

إن تحليل ردود الفعل الصهيونية، سواء من الساسة أو الإعلاميين أو المؤثرين، كشف عن حالة من الذعر والارتباك؛ حيث تراوحت الردود بين التهديد والتحذير والدعوة لمقاطعة هذا النادي الذي يعشقه نصف سكان الأرض. وفي المقابل، يثير الصمت المطبق من جانب صناع المحتوى والساسة والرياضيين في العالم العربي والإسلامي تساؤلات مؤلمة وحسرة عميقة.

فبينما كان العالم يحتفي بالعلم الفلسطيني في قلب برشلونة، غاب التضامن الملموس من هؤلاء الذين يفترض بهم أن يكونوا خط الدفاع الأول، كأن يعيدوا نشر صور الموكب الكتالوني دعماً للقضية. هذا التباين يشعرنا بأن المقاومة ممكنة وبأشكال متعددة، حتى دون خوض الحرب المباشرة، وهي المقاومة التي ادعى البعض لعقود أنهم يقومون بها بينما هم في الحقيقة قاعدون لا يحركون ساكناً.

إذا نظرنا إلى تاريخ نادي برشلونة الذي تأسس منذ أكثر من قرن وربع، نجد أنه لم يكن يوماً مجرد فريق لكرة القدم، بل اتخذ أبعاداً اجتماعية وسياسية عميقة، وكان دوماً حامل الراية للهوية الكتالونية والمطالبة بالحقوق. وقد جسد هذا النهج في استقطابه لأساطير مثل الهولندي كرويف والبرازيلي رونالدينيو، وصولاً إلى المدرب الأسطوري بيب غواديولا، الذي يعد من أبرز الداعمين لفلسطين.

لقد قدم النادي نماذج إنسانية من خلال الهبات للمناطق المنكوبة واحتضان اللاعبين من مختلف الخلفيات والأديان، مما جعل الموقف الأخير يبدو كنتيجة طبيعية لهذا الفكر الإنساني. لقد وصف أحد الناشطين الصهاينة هذا المشهد بحسرة قائلاً إن هؤلاء الجماهير يتذكرون فلسطين في ذروة فرحهم وصخب انتصارهم، وكأنهم يتنفسونها.

وهذا يذكرنا بنشيد برشلونة الذي يتحدث عن شعب البلوغرانا الذي لا يهمه من أين أتى، سواء من الشمال أو الجنوب، طالما أنهم متفقون على راية واحدة تجمعهم، وهي الراية التي أصبحت اليوم صرخة تطالب بالحرية والعدالة لكل المظلومين في الأرض، ليعرف العالم أجمع أن الحق لا يموت ما دام هناك من يرفعه عالياً





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فلسطين نادي برشلونة التضامن العالمي حقوق الإنسان الرياضة والسياسة

United States Latest News, United States Headlines