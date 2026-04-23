برشلونة يحقق فوزًا صعبًا على سيلتا فيغو في 'لا ليغا' وسط قلق بشأن إصابة لامين يامال

فاز برشلونة على سيلتا فيغو بهدف لامين يامال من ركلة جزاء، لكن المباراة شهدت إصابة اللاعب وقلقًا بشأن مشاركته في 'الكلاسيكو' وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى حالة طبية طارئة لأحد المشجعين.

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا ولكنه صعب على ضيفه سيلتا فيغو ، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب كامب نو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، المعروف بـ ' لا ليغا '.

المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث قدم سيلتا فيغو أداءً قويًا ومنظمًا، إلا أن برشلونة تمكن في النهاية من حسم الأمور لصالحه بهدف وحيد. الهدف الحاسم جاء في الدقيقة الأربعين عن طريق النجم الشاب لامين يامال، الذي سجل من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الكاتالوني بعد احتساب مخالفة واضحة على مدافع سيلتا فيغو داخل منطقة الجزاء. هذا الهدف منح برشلونة التقدم في النتيجة، وأشعل حماس جماهير الفريق التي حضرت بأعداد كبيرة لتشجيع اللاعبين.

لكن فرحة الفوز لم تكتمل بسبب الإصابة التي تعرض لها لامين يامال بعد تسجيله للهدف مباشرة. اللاعب اضطر لمغادرة الملعب بسبب شعوره بألم، مما أثار قلقًا كبيرًا في أوساط الفريق والجماهير، خاصة وأن برشلونة يستعد لخوض مباراتين هامتين للغاية في الفترة القادمة. الأولى هي 'الكلاسيكو' الشهير ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، والتي ستُقام بعد أسبوعين، والثانية هي كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بعد أقل من خمسين يومًا.

إصابة يامال قد تمثل ضربة قوية لخطط المدرب، حيث يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية في الفريق، ويتميز بمهاراته الفردية العالية وقدرته على صنع الفارق في المباريات الصعبة. الفريق الطبي للفريق سيقوم بتقييم حالة اللاعب لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه عن التدريبات والمباريات. إضافة إلى ذلك، شهدت المباراة توقفًا لمدة تقارب الخمس عشرة دقيقة في الشوط الأول، وذلك بسبب حالة طبية طارئة تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات الجانبية.

المشجع، الذي يبلغ من العمر ستين عامًا، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا. فريق الإسعاف المتواجد في الملعب قام بتقديم الإسعافات الأولية للمشجع، وتطبيق بروتوكولات رابطة الدوري الإسباني الخاصة بالتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. تم نقل المشجع على الفور إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة. هذا الحادث ألقى بظلال من القلق على أجواء المباراة، وأظهر أهمية وجود فرق طبية متخصصة في الملاعب، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

برشلونة، بهذا الفوز، رفع رصيده من النقاط إلى 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، ريال مدريد. بينما ظل رصيد سيلتا فيغو ثابتًا عند 44 نقطة، ليحتل المركز السابع في الترتيب





