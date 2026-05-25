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برتغالي ألكسندر سانتوس يوجه رسالة تضامن قوية لقائد الجيش الملكي بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا

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برتغالي ألكسندر سانتوس يوجه رسالة تضامن قوية لقائد الجيش الملكي بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا
Army Sports ClubAlexandre SantosChampions League
📆5/25/2026 4:20 AM
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مدرب الجيش الملكي، البرتغالي ألكسندر سانتوس، تحدث عن أداء فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تعرض لخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي. تحدث عن الضغط الذي تمارسه على الخصم وحرمانه من المساحات التي يفضلها، كما وجه رسالة تضامن قوية لقائد الفريق، وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في القارة السمراء حاليا.

عبر البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب فريق الجيش الملكي عن اعتزازه الكبير بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة التي أبعدت الفريق عن منصة التتويج أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال: لقد نجحنا في الضغط على الخصم وحرمانه من المساحات التي يفضلها، وكان بإمكاننا تغيير النتيجة لولا غياب الحظ في لحظات حاسمة. التي أثارت الكثير من الجدل، وجه سانتوس رسالة تضامن قوية لقائد الفريق، واصفاً إياه بأحد أفضل اللاعبين في القارة السمراء حاليا. جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وأن كبار النجوم في العالم يمرون بمثل هذه الظروف القاسية، مشددا على أن هذه اللحظة لا تقلل من القيمة الفنية والقيادية للاعب.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن وصول الفريق إلى نهائي البطولة ومنافسته حتى الدقائق الأخيرة يعكس التطور الذي يشهده النادي، مشيرا إلى أن فريقه أثبت استحقاقه ليكون ضمن أفضل أندية القارة هذا الموسم

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