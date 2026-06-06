برامج توعوية واسعة لخدمة المعتمرين والزوار في المدينة المنورة خلال موسم العمرة

فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يطلق برامج توعية وخدمات ميدانية في 19 موقعًا لتقديم التوجيه الشرعي والرد على استفسارات الزوار والمعتمرين، مع ترجمة المواد بعدة لغات، ضمن جهود لتعزيز الوعي الديني ودعم تجربة الزوار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

استمرارًا للجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية المخصصة للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة .

تستهدف هذه البرامج 19 موقعًا استراتيجيًا في المدينة المنورة، تشمل ميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومسجد الشهداء، ومسجد الخندق، ومسجد الغمامة، ومسجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومركز الخدمة الشاملة بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وعدة مواقع أخرى تشهد حركة زوار密集ة. تهدف هذه المبادرة إلى إثراء تجربة قاصدي المسجد النبوي والمعالم الإسلامية وتعزيز وعيهم الشرعي من خلال تقديم خدمات ميدانية مباشرة.

تشمل الخدمات المقدمة الإجابة عن استفسارات المعتمرين والزوار في مختلف المسائل الشرعية، وتقديم التوجيه الشرعي المناسب، وتوزيع المطبوعات والمواد التوعوية المصممة بعناية، والتعريف بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزيارة وآدابها. كما يتم نشر الرسائل الإرشادية والتوعوية بعدة لغات عالمية، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها، لضمان وصول المعلومة للجميع ومراعاة التنوع الثقافي واللغوي للزوار.

لضمان نجاح هذه البرامج، سخّر الفرع كوادر دعوية مؤهلة ومترجمين محترفين بعدد من اللغات العالمية، مما يتيح توفير الخدمات الميدانية مباشرة للمستفيدين وتمكينهم من الحصول على المعلومة الشرعية الموثوقة بكل يسر وسهولة. هذه الجهود تهدف إلى بناء جسور من الفهم والاتصال مع الزوار من مختلف الجنسيات، وتعزيز الصورة الإيجابية للدعوة الإسلامية، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح.

تأتي هذه البرامج ضمن خطة متكاملة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرامية إلى تكثيف العمل الدعوي والتوعوي، وتسيير الإمكانات والموارد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة، الذي يشهد تدفق أعداد كبيرة من المسلمين من شتى بقاع الأرض. وتساهم هذه المبادرة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، بما aligns مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا برنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الخدمات الدينية، من خلال تعزيز التجربة الروحانية للزوار وتعزيز دور المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين





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