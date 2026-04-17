بدء محاكمة طبيب مارادونا وطاقمه الطبي بتهمة القتل غير العمد في الأرجنتين

بدأت في الأرجنتين محاكمة جديدة لجراح الأعصاب ليوبولدو لوكي وستة آخرين من الطاقم الطبي المتهمين بالتسبب في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بالإهمال الطبي. يواجه المتهمون تهمة القتل غير العمد مع احتمال القصد، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.

بدأت في الأرجنتين محاكمة جديدة للطبيب الخاص بأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا ، جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي ، وستة آخرين من الطاقم الطبي، بتهمة القتل غير العمد مع احتمال القصد، وذلك بعد إلغاء ال محاكمة السابقة بسبب طعون قانونية. في أول تصريح له أمام محكمة سان إيسيدرو، أعلن لوكي براءته التامة من التهم الموجهة إليه، معربًا عن حزنه العميق لوفاة مارادونا.

نفى لوكي بشدة أن يكون مارادونا قد عانى من "نزاع الموت" لمدة 12 ساعة قبل وفاته، وشكك في دقة التقارير الطبية التي تحدثت عن وزن قلب مارادونا المرتفع وإصابته بوذمة رئوية حادة، معتبرًا أن تضخم القلب أمر طبيعي لدى الرياضيين. وزعم لوكي أن الفريق الطبي قام بما وصفه بـ "إنعاش جثة"، موضحًا أن مارادونا كان قد فارق الحياة بالفعل، وأن استئناف الإنعاش جاء بناءً على طلب عائلة اللاعب. وأكد لوكي أنه لم يكن المسؤول الوحيد عن تفاصيل علاج مارادونا، بل كان دوره محددًا ضمن الفريق الطبي، ولم يتخذ قرارات فردية تخص الحالة الصحية للأسطورة. خلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى تسجيلات صوتية منسوبة إلى لوكي، تضمنت عبارات وصفها البعض بأنها مسيئة لعائلة مارادونا، وإشارات حول كيفية التعامل مع قرار الإبقاء عليه تحت الرعاية المنزلية، مما أثار انتقادات من فريق الدفاع عن عائلة مارادونا. يُتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أشهر، حيث سيتم استدعاء عدد كبير من الشهود والخبراء، في قضية تثير اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. تتهم النيابة العامة الفريق الطبي بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة مارادونا، معتقدة أنهم كانوا على علم تام بخطورة حالته الصحية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دييغو مارادونا ليوبولدو لوكي محاكمة الأرجنتين القتل غير العمد

United States Latest News, United States Headlines

