بدء التسجيل العيني للعقار في أبها: انطلاق العملية 12 أبريل 2026

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في محافظة أبها بمنطقة عسير ، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م، والذي يوافق 24 شوال 1447هـ. وستستمر هذه الأعمال حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026م، الموافق 2 صفر 1448هـ. وقد تم تحديد قطعة عقارية واحدة لبدء هذه العملية، وستشهد الفترة القادمة الإعلان عن المزيد من المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني للعقار في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

يعكس هذا الإعلان جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير قطاع العقارات في المملكة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إجراءات تسجيل الملكية العقارية. يعتبر التسجيل العيني للعقار خطوة حيوية لتحسين إدارة الأصول العقارية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي. كما يمثل هذا الإعلان فرصة للمواطنين والمستثمرين للتحقق من ملكياتهم العقارية وتحديثها، مما يعزز حقوقهم ويضمن حمايتها.\من جانبها، أوضحت الهيئة أن اختيار الحي الذي سيبدأ به التسجيل العيني تم بناءً على معايير محددة، تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج وضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. وأشارت إلى أن التسجيل الأولي للعقارات في هذا الحي سيكون متاحًا عبر قنوات متعددة، تشمل منصة السجل العقاري الإلكترونية، بالإضافة إلى مراكز الخدمة المخصصة لذلك. وأكدت الهيئة على ضرورة توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل بنجاح. وهذا يعني أن على ملاك العقارات في المنطقة المعنية التأكد من استيفاء صكوك ملكيتهم لجميع الشروط والمتطلبات القانونية قبل البدء في عملية التسجيل. ولتسهيل هذه العملية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وفرت الهيئة قنوات استفسار متعددة، حيث يمكن للمهتمين الحصول على المعلومات اللازمة حول خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المخصص 199002. يعكس هذا التوجه حرص الهيئة على توفير تجربة تسجيل سلسة وميسرة للمواطنين، وضمان مشاركتهم الفعالة في عملية تحديث السجل العقاري.\تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار. يهدف التسجيل العيني للعقار إلى تحديث بيانات الملكية العقارية، وتحسين دقتها، مما يساهم في الحد من النزاعات العقارية، وتعزيز الثقة في السوق العقاري. كما يسهل هذا النظام عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، ويدعم جهود الحكومة في إدارة الأراضي والممتلكات بشكل فعال. من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تحسين كبير في كفاءة وشفافية عمليات البيع والشراء العقاري، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إتمام هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم التسجيل العيني للعقار في تحسين قدرة الجهات الحكومية على التخطيط والتنظيم، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وستواصل الهيئة العامة للعقار الإعلان عن الخطوات التالية والتفاصيل المتعلقة بتوسيع نطاق التسجيل العيني للعقار في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال قنواتها الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف إعلام الجمهور بآخر المستجدات وتوعيته بأهمية هذه الخطوة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري





