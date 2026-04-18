بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.. وزير المالية السعودي يؤكد على أهمية الاستقرار الجيوسياسي وأسواق الطاقة

وزير المالية السعودي يعلن عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على هامش اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن، ويشدد على دور الاستقرار الجيوسياسي وأسواق الطاقة في دعم النمو الاقتصادي العالمي.

أعلن معالي وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لل تخصيص ، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ل مجموعة العشرين ، الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. جاء هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2026م، تحت الرئاسة الأمريكية، وشهد حضورًا رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، بالإضافة إلى ممثلين عن دول مدعوة ورؤساء منظمات دولية وإقليمية.

خلال الاجتماع، سلط معالي الجدعان الضوء على الارتباط الوثيق بين آفاق النمو العالمي والاستقرار الجيوسياسي، مؤكدًا أن تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد تشكل تحديات مباشرة للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي. ولذلك، شدد على الأهمية القصوى للحفاظ على أسواق طاقة مستقرة وموثوقة، بوصفها ركيزة أساسية لا غنى عنها لدعم النمو العالمي المستدام. وأشار معاليه إلى أن النهج الاستباقي والاستعداد المسبق للصدمات والتحديات العالمية يمثل الوضع الأمثل لمعالجة كافة المعوقات التي قد تواجه مسيرة النمو. وأضاف أن وضوح السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات، جميعها عناصر ضرورية لضمان تحقيق النمو المنشود. وفي ختام مشاركته، أكد وزير المالية السعودي على ضرورة تبني نهج متوازن في التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن هذا النهج يتطلب التمييز الدقيق بين ما يعكس الأسس الاقتصادية المتينة وما قد يشكل مخاطر حقيقية على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة على حدة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان منصة هامة لتبادل وجهات النظر حول سبل تنسيق السياسات الاقتصادية الهادفة إلى دعم النمو العالمي، ومعالجة تحديات الاقتصاد الكلي، واستعراض آخر التطورات في القطاع النقدي والمالي، بما في ذلك الأصول الرقمية، إلى جانب مناقشة قضايا الديون السيادية. الهدف الأسمى من كل هذه المباحثات هو تعزيز الاستقرار المالي على الساحة الدولية وتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة على المدى الطويل





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines