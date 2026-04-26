بدء محاكمة عاطف نجيب.. وشقيق الأسد ووزراء سابقون ضمن المتهمين الهاربين

بدأت المحاكمة العلنية لعاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السوري السابق، بتهم تتعلق بجرائم ضد الشعب السوري، فيما كشفت المحكمة عن أسماء بشار الأسد وآخرين كمتهمين هاربين.

بدأت ال محاكمة العلنية ل عاطف نجيب ، ابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، في القصر العدلي بدمشق أمام محكمة الجنايات الرابعة، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.

وتعتبر هذه المحاكمة خطوة تاريخية بالنظر إلى أنها أول محاكمة علنية لمسؤول رفيع المستوى من النظام السابق منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024. وقد أُلقي القبض على نجيب في يناير 2025، ويواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في محافظة درعا، حيث كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقد عرضت قناة الإخبارية السورية مقاطع فيديو تظهر نجيب في قفص الاتهام، بينما تجمهر أمامه حشد من ذوي الضحايا والشهود، مما يعكس حالة الغضب والتوق إلى العدالة التي يعيشها السوريون. خلال الجلسة الافتتاحية، كشف قاضٍ في المحكمة (لم يتم الكشف عن اسمه) أن قائمة المتهمين تشمل أيضاً عدداً من المسؤولين البارزين في النظام السابق، والذين لا يزالون فارين من العدالة.

ومن بين هؤلاء، الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، وفهد الفريج وزير الدفاع الأسبق، ولؤي العلي الرئيس السابق لفرع الأمن العسكري بدرعا، ووفيق ناصر الرئيس السابق لفرع الأمن العسكري في محافظة السويداء. هذا الإعلان أثار موجة من المشاعر الجياشة داخل قاعة المحكمة، حيث انطلقت صيحات التكبير والهتافات الثورية المطالبة بالعدالة والقصاص للضحايا.

وقد أكدت وكالة الأنباء السورية 'سانا' أن نجيب يمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وأنه أول المتهمين من أزلام النظام البائد. كما أشارت الوكالة إلى حضور عدد من ذوي الضحايا والمحامين العرب والدوليين والإعلاميين جلسة المحاكمة. تأتي هذه المحاكمة في سياق جهود متواصلة لإعادة بناء سوريا وتحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها تثير أيضاً تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق العدالة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

فمن جهة، يرى البعض أن هذه المحاكمة تمثل خطوة ضرورية نحو كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الصراع. ومن جهة أخرى، يخشى البعض من أن تكون هذه المحاكمة ذات طابع انتقائي أو أنها ستستخدم لأغراض سياسية. وقد أُجلت الجلسة إلى 10 مايو/أيار المقبل، مما يتيح للمحكمة الوقت الكافي لدراسة الأدلة وجمع الشهادات. وتعتبر قضية عاطف نجيب من القضايا الحساسة والمعقدة، نظراً لأهمية دوره في النظام السابق وعلاقته بالرئيس بشار الأسد.

وقد وضعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في عام 2011، وذلك على خلفية دوره في قمع المظاهرات السلمية في درعا. إن هذه المحاكمة تمثل اختباراً حقيقياً لإرادة سوريا في تحقيق العدالة والمصالحة، وستكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد





