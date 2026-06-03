بثت إذاعة القرآن الكريم تسجيلات نادرة للشيخ محمد صديق المنشاوي بعد 57 عامًا من وفاته

بعد 57 عامًا من وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي، بدأت إذاعة القرآن الكريم في مصر بث تسجيلات نادرة بصوت القارئ الراحل. هذا البث يرمز إلى الوفاء لتراث التلاوة المصرية وتقديم كنوزها للأجيال الجديدة. كانت هذه التسجيلات محفوظة منذ عام 1967، وقد تم تسجيلها في ستينيات القرن العشرين. كان المنشاوي من عائلة عريقة اشتهرت بكونها من أعلام التلاوة، وحفظ القرآن الكريم في سن الثامنة. توفي في 1969 عن عمر يناهز 49 عامًا، بعد صراع مع المرض.

بعد 57 سنة من وفاة أحد أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي، بدأت إذاعة القرآن الكريم في مصر بث تسجيلات نادرة بصوت القارئ الراحل الشهير الشيخ محمد صديق المنشاوي .

في بيانٍ صحفي، أعلن وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري تهنئته إلى إذاعة القرآن الكريم بمناسبة بث هذه التسجيلات النادرة لأول مرة بعد ما يقرب من ستة عقود على اعتمادها. وقال إن هذه الخطوة تجسد الوفاء لتراث دولة التلاوة المصرية وتعيد تقديم أحد كنوزها الخالدة للأجيال الجديدة. من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عبر موقعها الإلكتروني أن إذاعة القرآن الكريم بدأت بث ختمة مرتلة جديدة تعود إلى ستينيات القرن العشرين للقارئ المنشاوي.

في هذا السياق، قال رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار في بيان: 'في مفاجأة لجمهور مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تهدي الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم مصحفا مرتلا جديدًا لم يذع من قبل، بصوت أحد أعلام القراء من جيلها الذهبي'. وأوضح دويدار أن هذا التسجيل النادر هو ثمرة رؤية عميقة وإخلاص وتفانٍ في طلب الجودة، حيث أتم الشيخ المنشاوي تسجيل المصحف كاملًا برواية حفص عن عاصم عام 1965.

وقد قام المنشاوي، وحرصًا منه على خروج العمل في أبهى صورة، بمراجعة الختمة المسجلة على 82 شريطًا، وقرر إعادة تسجيل 32 شريطًا منها سعيًا لمزيد من الإتقان. وقدم طلبًا للإذاعة وأعاد تسجيل التلاوات المطلوبة، وتعرض على لجنة متخصصة أجازتها وأثنت عليها عام 1967. هذه التسجيلات ظلت محفوظة ولم تُبث منذ ذلك الحين، إلى أن بدأت إذاعة القرآن الكريم بثها قبل يومين.

وقوبل بث هذه التسجيلات بحفاوة واسعة من المستمعين، وأفادت الهيئة الوطنية للإعلام عبر موقعها الإلكتروني بأن اسم الشيخ المنشاوي واصل الصعود على منصة شركة 'إكس' الأمريكية عقب الإعلان عن بث ختمة مرتلة جديدة للمنشاوي. وذكرت الهيئة أن تداول اسم الشيخ المنشاوي في المنصة المذكورة، تجاوز نادي 'أرسنال' والعديد من الأسماء الأخرى لبعض الوقت.

ولد الشيخ المنشاوي عام 1920 في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ونشأ في كنف عائلة عريقة اشتهرت بكونها من أعلام التلاوة، فوالده هو الشيخ صديق المنشاوي، أحد كبار القراء، وشقيقه هو الشيخ محمود صديق المنشاوي، بالإضافة إلى جده الذي كان أيضًا من أبرز قراء القرآن الكريم. وحفظ المنشاوي الابن القرآن الكريم في سن الثامنة، وبدأ صوته يصدح في الإذاعة لأول مرة عام 1953، وهو نفس العام الذى تم اعتماده في الإذاعة وتوالت التسجيلات الإذاعية له، بحسب معلومات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية.

وتوفي الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 يونيو/ حزيران 1969، عن عمر يناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض، ولُقّب بـ'الصوت الباكي' و'قيثارة السماء'، 'والقارئ' الخاشع





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إذاعة القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي تسجيلات نادرة تلاوة ثقافة مصرية

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