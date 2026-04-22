بايرن ميونيخ يبلغ نهائي كأس ألمانيا… وأزمة صحية لمشجع في مباراة برشلونة

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على باير ليفركوزن، بينما شهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو توقفًا بسبب إصابات وحالة صحية طارئة لمشجع.

حقق بايرن ميونيخ فوزًا ثمينًا على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا ، ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه بلقب الدوري الألماني .

سجل هاري كاين الهدف الأول في الدقيقة 22، بينما أضاف لويس دياز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. أعرب كاين عن حماسه للوصول إلى النهائي، مؤكدًا أن الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق هذا الإنجاز، وأنهم في حالة معنوية عالية. ينتظر بايرن في النهائي الفائز من مواجهة شتوتغارت وفرايبورغ، على أن تقام المباراة في 23 مايو المقبل في برلين.

يأتي هذا الفوز قبل أسبوع من المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية. بايرن ميونيخ هو الأكثر تتويجًا بكأس ألمانيا برصيد 20 لقبًا. على صعيد آخر، حافظ فريق بايرن ميونيخ للسيدات على لقب الدوري الألماني للسيدات مبكرًا بفوزه على يونيون برلين للسيدات بنتيجة 3-2. وفي سياق آخر، قلل سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتغارت، من التكهنات حول محاولة ريال مدريد ضمه قبل مواجهة الدور قبل النهائي في كأس ألمانيا.

وشهدت كرة القدم الألمانية أيضًا حدثًا تاريخيًا بتعيين ماري-لويز إيتا كأول مدربة لفريق الرجال في أونيون برلين في دوري الدرجة الأولى. في إسبانيا، توقفت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني بعد 40 دقيقة بسبب إصابة جمال موسيالا، صانع ألعاب برشلونة، وإصابة أخرى للاعب غواو كانسيلو. بالإضافة إلى ذلك، أُوقفت المباراة لفترة أطول بسبب حالة صحية طارئة لمشجع في المدرجات.

وفي أخبار تنس، تلقى اللاعب الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت وداعًا مؤثرًا في دورة مدريد المفتوحة للتنس، حيث ودعه الجمهور بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. خسر أغوت مباراته الأخيرة على الملاعب الترابية في مدريد أمام الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي بنتيجة 6-2 و6-4





