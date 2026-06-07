بايرن ميونيخ يرد على شائعات انتقال أوليسيه إلى ريال مدريد

رئيس بايرن ميونيخ يؤكد أن اللاعب الفرنسي مايكل أوليسيه لا يزال في عقد طويل الأمد مع النادي ولا نية للبيع، في响应 to rumors about a potential €172 million offer from Real Madrid.

أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هربرت هاينر، ردا على الشائعات التي تحدثت عن نية ريال مدريد الإسباني تقديم عرض بقيمة 172 مليون دولار أمريكي لضم النجم الفرنسي مايكل أوليسيه ، أن النادي ليس للبيع وإذا كان فلورنتينو بيريز يريد إرسال عرض فإن ذلك غير ضروري.

وأضاف هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن أوليسيه يرتبط بعقد طويل الأمد مع بايرن يمتد حتى صيف 2029 ولا يتضمن شرطا جزائيا. وسبق أن وصف كارل-هاينز رومينيغه عضو مجلس الرقابة في بايرن هذه الشائعات بأنها "تثير الضحك" داخل النادي، مؤكدا أن اللاعب لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده.

وسطع نجم أوليسيه بشكل لافت في الموسمين الماضيين حيث سجل 22 هدفا وصنع 31 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وساهم في فوز فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما رفع قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، ليصبح أعلى لاعب من حيث القيمة في صفوف بايرن وأحد أهداف كبار الأندية الأوروبية. في سياق منفصل، ألغيت المباراة الودية بين منتخبي الدنمارك وأوكرانيا قبل نهايتها بسبب تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية جديدة.

بينما شهد المنتخب الإيطالي فوزا ضئيلا على نظيره اليوناني بهدف نظيف في مباراة ودية دولية، حيث تعرض لوكا ريجياني للطرد في الدقيقة 68. وتستعد إيطاليا لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل حيث ستكون في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا وبلجيكا وتركيا. يذكر أن product إيطاليا غابت عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد 2018 و2022.

من جهته، يخطط المدرب رونالد كومان لاستغلال المواجهة الودية بين منتخبي هولندا وأوزبكستان في نيويورك يوم الاثنين لاختبار تشكيلته الأساسية قبل المباراة الافتتاحية في كأس العالم ضد اليابان. وأعلن كومان أن بقية اللاعبين سيشاركون في مباراة غير رسمية ثانية ضد أوزبكستان مكونة من شوطين مدتهما 35 دقيقة،目的是 منح جميع اللاعبين دقائق لعب بما فيهم المدافع يورين تيمبر الذي انضم للمعسكر حديثا بعد لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع آرسنال، مع استمرار الشكوك حول لياقته motif





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