بايدن يقاضي وزارة العدل لمنع نشر تسجيلاته الصوتية

رفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوى قضائية ضد وزارة العدل لمنع إدارة ترمب من نشر تسجيلات مقابلاته الخاصة، معتبرا أن ذلك يخرق قوانين الخصوصية.

رفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوى قضائية ضد وزارة العدل في محاولة لمنع إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب من نشر تسجيلات ونصوص مقابلاته الخاصة التي أجراها بين عامي 2016 و2017 مع الكاتب مارك زونيتزر الذي كان يساعده في كتابة مذكراته.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت وزارة العدل بايدن بأنها تعتزم في الخامس عشر من يونيو المقبل تقديم هذه المواد إلى لجنة في الكونغرس ومؤسسة هيرتيدج المحافظة، اللتين تقدمتا بطلب للحصول على سجلات عامة. وتؤكد الدعوى أن نشر التسجيلات يمثل تخليا من وزارة العدل عن التزاماتها لحماية المعلومات الحساسة والشخصية للغاية المتعلقة بإنفاذ القانون. أجريت المحادثات مع بايدن في السنوات التي أعقبت وفاة ابنه بو بمرض سرطان الدماغ، وفي الوقت الذي كان يفكر فيه بالترشح للرئاسة.

وقد حصلت وزارة العدل على التسجيلات خلال تحقيق أجراه المحقق الخاص روبرت هور عام 2023، والذي أشرف عليه وزير العدل السابق ميريك غارلاند، حول ما إذا كان بايدن أساء التعامل مع مواد سرية في السنوات التي سبقت توليه الرئاسة. وخلص هور إلى أنه رغم تعامل بايدن بإهمال مع مواد حساسة، فإنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب الاتهام. وتعود المعركة القانونية الحالية إلى طلب قدمته مؤسسة هيرتيدج عام 2024 للحصول على تلك المحادثات المسجلة.

وتشير التقارير إلى أن التسجيلات تتضمن بايدن وهو يقرأ من دفاتر توثق فترة توليه منصبه، والتي خلص المحققون إلى أنها تحتوي على معلومات سرية. رفضت وزارة العدل في عهد غارلاند الإفصاح عن التسجيلات، ووفقا للدعوى القضائية، رأى مسؤول في وزارة العدل آنذاك أن مثل هذا الإفصاح سيكون بمثابة نشر صفحات من مذكرات مشتبه فيه لم توجه إليه تهمة أو الرسائل النصية الخاصة المتبادلة على هاتفه رغم عدم توجيه أي تهم إليه.

وواصلت هيريتدج مساعيها للإفراج عن تلك التسجيلات خلال إدارة دونالد ترمب. وفي مارس الماضي، طلبت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب ذات الأكثرية الجمهورية الحصول عليها أيضا. ووفقا لوكيل الدفاع عن بايدن، صرحت وزارة العدل بأنها تعتزم تسليم المواد مع تنقيحات محدودة. وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة وزارة العدل بالتراجع المفاجئ عن قرارها في عهد بايدن بمنع الإفراج عن الملفات.

وتزعم الدعوى أن وزارة العدل تنتهك قوانين الخصوصية الفيدرالية وتستخدم ما وصفه محامو بايدن بأنه طلب صوري من الكونغرس بوصفه وسيلة للتحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بطلبات الاطلاع على السجلات العامة. ويدعي محامو بايدن أنه لا يوجد أي مبرر تشريعي يدفع الكونغرس لطلب هذه المواد. وصرحت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب بأنها تريد التسجيلات في إطار رقابتها على تسييس وزارة العدل في عهد بايدن وغارلاند.

وسرب التسجيل الصوتي لمقابلة بايدن مع هور التي استمرت لأكثر من خمس ساعات إلى وسائل الإعلام العام الماضي. ويبدو أن هذه التسجيلات تدعم ادعاء هور بأن بايدن سيظهر على الأرجح بمظهر رجل مسن ضعيف الذاكرة إذا رفعت ضده دعوى قضائية





