بانك العربي الوطني يختتم النسخة الرابعة لمبادرة "في عون الضيوف الرحمن" بخدمة 244 ألف حاج

اختتم البنك العربي الوطني مبادرة "في عون الضيوف الرحمن" للمرة الرابعة، حيث قدّم أكثر من 244 ألف حاج خدمات إرشادية، لوجستية، طبية وترجمة، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، مع توزيع 200 ألف مظلة وحقائب عناية شخصية.

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني ، المهندس صلاح بن راشد الراشد، عن ختام النسخة الرابعة من مبادرة "في عون الضيوف الرحمن" التي نفذتها المؤسسة{nbsp}بالتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وال القطاع الخاص.

وجاءت الخاتمة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وانتهاء موسم حج 1447هـ، حيث تمكنت المبادرة من تقديم خدماتها التطوعية الميدانية لأكثر من مئتي وأربعين ألفاً وحسبًا من الحجاج، ما يعكس نجاح الجهود المتكاملة التي تشاركت فيها مختلف الهيئات العامة والجهات الخاصة للمساهمة في تسهيل أداء المناسك الدينية. وأشاد الراشد بالدعم المستمر من قيادة المملكة الرشيدة، مؤكدًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، هي الدافع الأساسي وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي يرفع من مكانة المملكة في مجال إدارة الحشود والضيافة الدينية على أعلى المستويات الدولية





