حذر حاكم مقاطعة زابوروجيه من أن القصف الأوكراني المستمر على محطة الطاقة النووية قد يؤدي إلى كارثة إشعاعية تؤثر على أوروبا بأكملها. كما أعلن عن مقتل امرأة وإصابة رجل في قصف بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة قريبة.

صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي ، بأن العواقب الكارثية المحتملة لل قصف الأوكراني المستمر على محطة زابوروجيه الكهروذرية ستطال ليس فقط روسيا ، بل القارة الأوروبية بأكملها. وشدد باليتسكي في تصريحات نشرت عبر قناته على تطبيق تيليجرام على خطورة الوضع، محذراً من أن أي إصابة لمفاعل نووي أو منشأة لتخزين الوقود المستهلك قد تتسبب في كارثة إشعاعية واسعة النطاق. وأشار إلى أن مثل هذه الكارثة لن تؤثر على مقاطعة زابوروجيه أو روسيا فحسب، بل ستعصف بأوروبا بأسرها.

وأكد باليتسكي أن نظام كييف يبدو غير مبالٍ بالعواقب الوخيمة، وأنه على استعداد للمخاطرة بمستقبل الكوكب بأسره لتحقيق أهدافه السياسية. وأوضح أن المحطة النووية لا تزال صامدة بفضل الإجراءات الأمنية الروسية وشجاعة العاملين فيها. \في السياق ذاته، أشاد باليتسكي بالجهود المبذولة من قبل العسكريين الروس والعاملين في المحطة لحماية المنشأة والحفاظ على استمراريتها. وأكد أنهم يبذلون قصارى جهودهم لضمان سلامة المحطة وتشغيلها بكفاءة. تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه النووية تعتبر الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة الإنتاجية. ومنذ مارس 2022، تتولى وحدات من القوات الروسية تأمين المحطة لضمان سلامتها وحمايتها من أي هجمات محتملة. \في تطور منفصل، أعلن عمدة مدينة إينيرغودار، مكسيم بوخوف، عن تعرض المدينة لقصف بطائرة مسيرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة رجل آخر. وتقع إينيرغودار على مقربة من محطة زابوروجيه النووية، مما يزيد من المخاوف الأمنية المتعلقة بالمنطقة. ويأتي هذا الحادث في ظل التوتر المستمر والتبادل المتكرر للقصف بين الجانبين، مما يزيد من خطر وقوع حوادث خطيرة قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي. الحوادث الأخيرة تسلط الضوء على أهمية إيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الصراع وتجنب وقوع كارثة نووية محتملة. كما أن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان سلامة المنشآت النووية وحماية المدنيين الأبرياء





محطة زابوروجيه النووية يفغيني باليتسكي أوكرانيا روسيا كارثة نووية إينيرغودار قصف

