باكستان: إغلاق الأسواق وقاعات الأفراح وتقييد استخدام الطاقة في إقليمين

أعلنت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة، وتشمل إغلاق الأسواق والمطاعم وقاعات الأفراح في أوقات محددة، بالإضافة إلى تقييد استخدام أجهزة التكييف والمولدات الكهربائية. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة العالمية.

في إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الوقود ، أعلنت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا و بلوشستان في باكستان عن سلسلة من القيود والإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فوراً. بدأت هذه الإجراءات بتوجيهات صارمة ب إغلاق الأسواق ومراكز التسوق والمطاعم وقاعات الأفراح في أوقات محددة، بالإضافة إلى تقييد استخدام أجهزة التكييف والمولدات الكهربائية.

يعكس هذا التحرك الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصةً في ظل الأزمة العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة. هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير مؤقتة، بل جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.\بدءاً من إقليم خيبر بختونخوا، أصدر رئيس الوزراء أوامره بإغلاق الأسواق والمراكز التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي. يشمل هذا القرار جميع أنواع المحلات التجارية والمتاجر الكبرى والصغيرة على حد سواء. أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي، فقد تم تحديد الساعة العاشرة مساءً كموعد للإغلاق، مع استثناء خدمات التوصيل إلى المنازل، والتي ستستمر في العمل كالمعتاد. علاوة على ذلك، ستغلق قاعات الأفراح وقاعات الفعاليات والمناسبات في نفس التوقيت، أي بحلول الساعة العاشرة مساءً، مما يؤثر على تنظيم الحفلات والاحتفالات في الإقليم. لم تقتصر الإجراءات على هذه الأماكن فحسب، بل شملت أيضاً فرض قيود على استخدام أجهزة التكييف والمصاعد بعد ساعات العمل المحددة، بالإضافة إلى حظر استخدام المولدات الكهربائية للأغراض التجارية غير الأساسية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتوفير الطاقة وتقليل استهلاكها في القطاعات المختلفة.\من جهة أخرى، أعلن إقليم بلوشستان عن تبني إجراءات مماثلة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرارات حكومية تهدف إلى دعم الوقود وترشيد الطاقة. وبموجب القرارات الجديدة، سيتم إغلاق الأسواق والمراكز التجارية في بلوشستان بحلول الساعة الثامنة مساءً، أي قبل ساعة واحدة من إقليم خيبر بختونخوا. كما سيتم إغلاق قاعات الأفراح ومراكز الفعاليات في تمام الساعة العاشرة مساءً. يعكس هذا التنسيق بين الإقليمين التزام الحكومة الباكستانية بتنفيذ سياسة موحدة وشاملة للتعامل مع أزمة الطاقة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك تخفيف العبء المالي على المستهلكين، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وتأتي هذه الخطوات في سياق أوسع يشهد ارتفاعاً في أسعار الوقود والطاقة على مستوى العالم، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد والمجتمع الباكستاني





