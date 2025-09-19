باكستان: قدراتنا النووية قد تُستخدم في إطار اتفاقية الدفاع مع السعودية

أعلن وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده قد تستخدم أسلحتها النووية في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن المشترك والردع المتبادل. كما أشار إلى إمكانية انضمام دول عربية أخرى إلى الاتفاقية.

أنقرة / الأناضول: صرح وزير ال دفاع ال باكستان ي، خواجة محمد آصف ، بأن القدرات ال نووي ة لبلاده قد تُستخدم في إطار اتفاقية ال دفاع الاستراتيجي المشترك التي وقعتها إسلام آباد مع المملكة العربية السعودية قبل أيام. جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع قناة 'جيو نيوز' ال باكستان ية، وذلك في رد على سؤال حول إمكانية استخدام الأسلحة ال نووي ة ال باكستان ية في إطار ال اتفاقية الجديدة بين باكستان و السعودية .

وأوضح آصف أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، بل تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، وتحقيق الردع المتبادل في مواجهة أي تهديد محتمل. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشدداً على أن الأبواب مفتوحة لانضمام دول عربية أخرى إلى هذا التحالف الدفاعي الاستراتيجي. وخلال المقابلة، أكد آصف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، خاصة في المجال الدفاعي. كما أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الاتفاقية التي وُقّعت بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الدفاعي، شهدت توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على الاتفاقية. وقد وصف البيان المشترك الصادر عن البلدين هذه الاتفاقية بأنها تهدف إلى تعزيز أمن البلدين، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطوير جوانب التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك. تعتبر هذه الخطوة تعبيراً عن التزام البلدين بالتعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وتعزيز القدرة على الدفاع عن سيادة البلدين ومصالحهما. تعكس هذه الاتفاقية أيضاً رغبة البلدين في المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، من خلال تعزيز التعاون العسكري والتنسيق الأمني. وبصرف النظر عن التفاصيل الدقيقة للاتفاقية، فإنها تمثل إشارة قوية إلى تعزيز العلاقات بين باكستان والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والأمن. وقد أكد آصف أن باكستان ملتزمة بتعزيز شراكتها مع المملكة العربية السعودية، وأن هذا التعاون سيعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها. وتأتي هذه التصريحات في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتي تتطلب من الدول تعزيز قدراتها الدفاعية وتعاونها الاستراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتجسد رؤية البلدين المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. وبالنظر إلى العلاقات التاريخية القوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، فإن هذه الاتفاقية تعزز الثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في المستقبل. في سياق آخر، من الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية تعتزم تسيير رحلات جوية إلى مدينة ينبع السعودية، مما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة والاقتصاد. هذه الخطوة تعزز التبادل الثقافي والتجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وتساهم في تعزيز الروابط بين الشعبين الصديقين. تعتبر الخطوط الجوية التركية من الشركات الرائدة في قطاع الطيران، وتتمتع بشبكة واسعة من الوجهات حول العالم، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في تعزيز حركة السياحة والسفر





