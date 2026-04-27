باكستان تواصل جهودها للتقريب بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التوترات

تسعى باكستان لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التركيز على أمن الملاحة في الخليج وتأجيل مناقشة الملف النووي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الإقليمية.

تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية المكثفة لتهدئة التوترات المتصاعدة والتقريب بين الولايات المتحدة و إيران ، وذلك على الرغم من العقبات التي واجهت مساعي الحوار المباشر بين الطرفين، خاصة بعد إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى إسلام آباد.

وتأتي هذه الجهود في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأمن الإقليمي وارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. وكشفت مصادر إيرانية رفيعة المستوى، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، عن مقترح جديد تقدمت به طهران يركز على إعطاء الأولوية لأمن الملاحة في الخليج العربي وتأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

هذا المقترح يهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، ولكنه قد لا يلقى قبولاً كاملاً من جانب الإدارة الأمريكية التي تصر على معالجة القضايا النووية بشكل فوري وشامل. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لإجراء محادثات مع إيران، ولكنه شدد في الوقت ذاته على موقف الولايات المتحدة الثابت الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال ترامب إن إيران يمكنها التواصل معه إذا كانت جادة في إجراء محادثات، مؤكداً أن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هو شرط أساسي لأي اجتماع مستقبلي. من جهته، صرح الوزير الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته لباكستان وسلطنة عمان قبل التوجه إلى روسيا، بأن الرئيس ترامب هو من طلب إجراء المحادثات، وذلك بسبب عدم تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها من خلال سياساتها السابقة تجاه إيران.

وأشار عراقجي إلى أن إيران منفتحة على الحوار، ولكنها لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في تطوير برنامجها النووي السلمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار ويزيد من صعوبة تحقيق أي تقدم في جهود السلام. ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تقدر بحوالي 3.5%، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل خام برنت مستوى 108.8 دولار للبرميل.

ويعزى هذا الارتفاع إلى المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط من منطقة الخليج، التي تعتبر من أهم مناطق إنتاج النفط في العالم. وفي الوقت الحالي، لا توجد خطط ملموسة لعقد اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بدأت باكستان في إعادة فتح الشوارع التي أغلقتها في إطار التحضيرات للقمة التي كان من المقرر أن تستضيفها. ومع ذلك، تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية المكثفة، وتعمل كوسيط بين الطرفين، بهدف إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة وتجنب أي تصعيد عسكري.

وتؤكد باكستان على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات، وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وتستمر العمليات القتالية التي أطلقتها الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم في التأثير السلبي على حركة الملاحة والتجارة العالمية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. إن الوضع الإقليمي المعقد يتطلب جهوداً دولية مشتركة لتهدئة التوترات، وتعزيز الحوار، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

باكستان الولايات المتحدة إيران الخليج العربي الملف النووي أسعار النفط الدبلوماسية التوترات الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines