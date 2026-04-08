باكستان تستضيف مفاوضات أمريكية إيرانية حاسمة لترسيخ وقف إطلاق النار

أعلنت باكستان عن استضافة جولة مفاوضات حاسمة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتخفيف التوتر في المنطقة.

أعلن رئيس الوزراء ال باكستان ي شهباز شريف عن تحقيق انفراجة كبيرة في الأزمة الأمريكية ال إيران ية، معلناً عن اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران . وأكد شريف أن بلاده ستستضيف جولة مفاوضات حاسمة بين الطرفين في العاصمة إ سلام آباد يوم الجمعة القادم، بهدف ترسيخ تهدئة تمهد الطريق نحو سلام مستدام في المنطقة. جاء هذا الإعلان في ظل توترات متصاعدة بين البلدين، مما يجعل هذه الخطوة بمثابة بصيص أمل في تحقيق تسوية سلمية للصراع.

وأضاف شريف في تصريحات صحفية أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف التصعيد بشكل عاجل، مع استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، مؤكداً التزام بلاده بتسهيل الحوار والتوصل إلى حلول توافقية. كما أعرب عن أمله في أن تُفضي هذه المفاوضات إلى اتفاق طويل الأمد يعزز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية دور باكستان كوسيط رئيسي في هذه الأزمة، إذ قادت اتصالات مكثفة بين الطرفين، وأسفرت عن التوصل إلى هذه التهدئة الأولية. هذه الجهود الدبلوماسية الباكستانية تعكس تصاعد دورها الإقليمي في معالجة الملفات المعقدة. \وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة بين القيادات السياسية في كل من الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى باكستان، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لوقف العمليات العسكرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، استجابة لطلب باكستاني، ومشروطاً بموافقة طهران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن. وأوضح ترمب، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، مؤكداً أن تعليق الضربة يهدف لإتاحة فرصة لاستكمال مفاوضات السلام. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لخفض التوتر في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية. \يعول المجتمع الدولي على أن تشكل مفاوضات إسلام آباد نقطة تحول نحو تهدئة أوسع في المنطقة، إلا أن نجاحها يبقى مرهوناً بمدى الالتزام بفتح مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المصالح. ويُنتظر أن تشهد العاصمة الباكستانية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً خلال الأيام المقبلة، مع وصول الوفود الأمريكية والإيرانية للمشاركة في المفاوضات. ويعكس اختيار إسلام آباد لاستضافة هذه المفاوضات ثقة الأطراف في قدرة باكستان على لعب دور الوساطة بشكل فعال، في ظل علاقاتها الجيدة مع كل من واشنطن وطهران. ويتوقع الخبراء أن تتناول المفاوضات مجموعة من القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، والأنشطة الإقليمية لطهران. ويمثل هذا التحرك فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف





