باكستان تفتح أراضيها لعبور البضائع إلى إيران وتفعيل ممر تجاري استراتيجي

أعلنت باكستان عن تفعيل ممر بري لعبور البضائع إلى إيران، مستندة إلى اتفاقية سابقة، في ظل التحديات التي تواجه التجارة الإيرانية بسبب الحصار البحري، مما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويربط جنوب آسيا بأوراسيا.

أعلنت وزارة ال تجارة ال باكستان ية في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان عن إصدار إخطار رسمي بشأن عبور البضائع عبر الأراضي ال باكستان ية حتى عام 2026. يمثل هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تفعيل الممر البري الذي يهدف إلى تسهيل حركة البضائع القادمة من دول مختلفة والوصول بها إلى إيران .

يستند هذا الإخطار إلى اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين إسلام آباد وطهران في عام 2008، والتي تنص على السماح بنقل البضائع والأفراد عبر الطرق البرية. على الرغم من وجود هذه الاتفاقية منذ سنوات، لم تستفد إيران منها بشكل كامل حتى الآن، مفضلة الاعتماد على موانئها الخاصة في عمليات التجارة الخارجية. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية، وخاصة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، دفعت طهران إلى إعادة النظر في هذا الخيار.

تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من ثلاثة آلاف حاوية شحن إيرانية عالقة في ميناء كراتشي وميناء جوادر الباكستانيين منذ بداية التوترات الإقليمية قبل شهرين. يتضمن هذا الممر البري الجديد ستة مسارات محددة تربط بين الموانئ الباكستانية الرئيسية، وهي كراتشي وميناء قاسم وجوادر، وبين معبرين حدوديين إيرانيين رئيسيين، وهما غابد وتافتان. تمر هذه المسارات عبر مقاطعة بلوشستان الباكستانية، التي تقع في جنوب غرب البلاد وتحد إيران.

من المتوقع أن يكون لهذا الممر تأثير كبير على التجارة الإقليمية، خاصة مع ارتباطه بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الضخم، الذي تقدر قيمته بـ 60 مليار دولار، وبمبادرة الحزام والطريق الصينية الأوسع نطاقاً. يرى المحللون أن هذا الممر يمكن أن يصبح جسراً استراتيجياً يربط بين جنوب آسيا وقارة أوراسيا، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

إن تفعيل هذا الممر يمثل فرصة كبيرة لباكستان لتعزيز دورها كمركز عبور تجاري حيوي في المنطقة، وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة من خلال رسوم العبور والخدمات اللوجستية. كما أنه يعزز العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران، ويساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. في السنوات الأخيرة، اعتمدت إيران بشكل كبير على موانئ الإمارات العربية المتحدة، وخاصة ميناء جبل علي، لنقل جزء كبير من وارداتها وشحناتها العابرة. ومع ذلك، فإن هذا المسار أصبح الآن أقل استقراراً بسبب تصاعد التوترات البحرية والتغيرات السياسية في المنطقة.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن الممر البري الجديد عبر باكستان لن يساهم فقط في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف، بل سيوفر أيضاً بديلاً استراتيجياً موثوقاً به لميناء جبل علي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الممر سيعزز التكامل الاقتصادي بين جنوب آسيا وأوراسيا، من خلال ربطه بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. من المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين هذه المناطق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

إن نجاح هذا الممر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وضمان الأمن على طول المسارات. كما يتطلب الأمر تعاوناً وثيقاً بين باكستان وإيران والصين لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الاستراتيجي





باكستان إيران تجارة ممر بري الحصار البحري الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مبادرة الحزام والطريق

