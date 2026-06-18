باكستان تؤيد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتستضيف حفل التوقيع مع قطر

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم بلاده لمذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى دور باكستان كوسيط في المفاوضات. وستستضيف باكستان وقطر الحفل الرسمي للتوقيع في سويسرا، حيث ستبدأ المحادثات الفنية لتنفيذ بنود الاتفاق. وتشمل البنود الأولى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مما يعزز الحل الدبلوماسي للنزاع.

أعلن رئيس الوزراء ال باكستان ي شهباز شريف أن بلاده، التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات بين الولايات المتحدة و إيران ، تؤيد مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً بين الطرفين.

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) يوم الخميس، عرض شهباز شريف بعض بنود الاتفاق، مؤكداً أن مذكرة تفاهم إسلام آباد ستدخل حيز التنفيذ فوراً. وأشار إلى أن الخطوة الأولى ستتمثل في إعادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتح مضيق هرمز على الفور، في مقابل قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري فوراً.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده، بالتعاون مع قطر التي شاركت أيضاً في الوساطة، ستستضيف المراسم الرسمية المقررة يوم الجمعة في سويسرا للاحتفاء بهذا الحدث البارز وبدء المحادثات على المستوى الفني. وصرح شهباز شريف بأن توقيع هذا الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية في كلا البلدين يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وقّع على المذكرة وفقاً لصور نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقّع في وقت سابق على نسخة ورقية من المذكرة في قصر فرساي بفرنسا. ووفقاً لمسؤول أمريكي، أرسلت الولايات المتحدة صورة للاتفاقية الموقعة إلى الجانب الإيراني. وأظهرت الصور المنشورة من قبل الوكالة الإيرانية الطرف الإيراني ممثلاً بالرئيس بزشكيان وهو يحمل وثيقة مكتوبة باللغة الفارسية، تحمل في أسفلها ما يبدو أنه توقيعيه وتوقيع ترامب.

وتتكون الخطة من 14 بنداً وتضم حوالي 800 كلمة، وتهدف إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

باكستان إيران الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مضيق هرمز شهباز شريف دبلوماسية وساطة قطر

United States Latest News, United States Headlines