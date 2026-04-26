باكستان تستقبل عراقجي وسط تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصعيد التوترات

فشل جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، مع إصرار ترامب على 'الانتصار' وتصاعد التوترات في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني يزور إسلام آباد في جولة إقليمية.

تترقب باكستان عودة وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي في ظل مساعي دولية مكثفة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين إيران و الولايات المتحدة . يأتي ذلك بعد فشل جولة مفاوضات أمريكية إيران ية جديدة في باكستان ، حيث أُلغيت زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أكد تصميمه على تحقيق 'الانتصار' في هذا ال صراع .

وتأتي هذه التطورات في أعقاب هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير، والذي أشعل فتيل الحرب الحالية. استضافت إسلام آباد في وقت سابق من الشهر جولة مفاوضات أولى مباشرة بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. يزور عراقجي باكستان للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في جولة خارجية تشمل أيضًا مسقط وموسكو، بهدف استكشاف سبل إنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، أعرب ترامب عن استيائه من عدم تحقيق اختراق في المفاوضات، مؤكدًا أنه لن يرسل مبعوثيه في رحلات طويلة 'للتحدث عن لا شيء'. كما أشار إلى وجود 'اقتتال داخلي' و'إرباك' داخل القيادة الإيرانية. في المقابل، أكد عراقجي أنه شرح 'المواقف المبدئية لإيران' بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل كامل للمسؤولين الباكستانيين. وسط هذه التطورات، تتصاعد التوترات في المنطقة، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشن إسرائيل غارات على بلدات جنوب لبنان.

كما حذرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن استمرار 'الجيش الأمريكي الغازي' في أعماله العدائية سيؤدي إلى رد فعل حاسم. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من مخزونها الصاروخي وتواصل إنتاج الأسلحة محليًا، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة. يذكر أن هذا الصراع قد أدى إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز، مما أثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية وتسبب في ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التضخم.

وتستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل ينهي هذا الصراع وتجنب المزيد من التصعيد





