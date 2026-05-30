باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي التهديفي لبرشلونة في دوري الأبطال

عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي لبرشلونة بتسجيل 45 هدفا في موسم دوري أبطال أوروبا، بعد هدف عثمان ديمبيلي في مرمى آرسنال بالنهائي.

شهد ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست مساء السبت المباراة النهائية ل دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره آرسنال الإنجليزي، في مواجهة حملت الكثير من الإثارة والتاريخ.

افتتح الفريق اللندني التسجيل مبكرا عبر نجمه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، مستغلا تمريرة خاطئة من دفاع الباريسي. لكن فريق العاصمة الفرنسية لم يستسلم، ونجح في تعديل الكفة بعد ضغط هجومي متواصل، حتى جاء هدف التعادل عبر مهاجمه الفرنسي المتألق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 65، إثر تمريرة رائعة من فابيان رويز انتهت بتسديدة قوية في شباك الحارس ديفيد رايا





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا رقم قياسي عثمان ديمبيلي برشلونة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريامجلس_الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريا خلف مقتل 30 شخصا وإصابة 45 آخرين في 3 هجمات انتحارية

Read more »

'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع

Read more »

تعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء | صحيفة المواطن الإلكترونيةتعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء انتهت أول 45 دقيقة من مباراة النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد

Read more »

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةمكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية سجلت مكة المكرمة اليوم الخميس 18-10-1443، أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة بواقع 45 درجة مئوية.

Read more »

حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةحفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين في المملكة عند 45

Read more »

تركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور وزير الصحة، 45 مشروعًا صحيًّا في منطقة عسير؛

Read more »