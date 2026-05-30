فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على آرسنال الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، إثر تعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في النهائي الذي أقيم في بودابست. سجل هافيرتس لآرسنال وديمبيليه لسان جيرمان، وترجم الباريسيون التفوق في الركلات الترجيحية بفضل أخطاء من لاعبي آرسنال وتصدي حارسهم رايا. وبهذا الإنجاز، يعادل سان جيرمان إنجاز ريال مدريد بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين، بينما خسر آرسنال نهائي البطولة لأول مرة رغم أداء قوي طوال الموسم.

في ليلة تاريخية على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، حافظ باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على آرسنال الإنجليزي ب ركلات الترجيح 4-3، إثر تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبهذا التتويج، أصبح سان جيرمان ثاني فريق فرنسي يفوز باللقب مرتين متتاليتين، معيداً إنجاز ريال مدريد الإسباني الذي حقق ثلاثية متتالية بين 2016 و2018. وشهد النهائي لحظات درامية حيث أهدر لاعبو آرسنال ركلتي ترجيح، فيما تصدى حارس سان جيرمان دافيد رايا لركلة نونو منديش، ليتوج الفريق الفرنسي للمرة الثانية على التوالي. افتتح الألماني كاي هافيرتس التسجيل لآرسنال في الدقيقة الخامسة، ليكون ثالث لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال مع فريقين مختلفين، بعد ماريو ماندجوكيتش وكريستيانو رونالدو.

ونجح عثمان ديمبيليه في معادلة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بعد خطأ على الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا. و شهدت الدقائق المتبقيقة محاولات من الجانبين، أبرزها تسديدة فيتينيا التي ارتطمت بالعارضة، وفرصةiquity لباركولا، وغياب ديمبيله للإصابة. في الشوطين الإضافيين، كاد السويدي فيكتور يوكيريس يخطف الفوز لآرسنال بتسديدة مرتjective بالقائم. وفي ركلات الترجيح، سجل لسان جيرمان راموش، دويه، حكيمي، بيرالدو، بينما سجل لآرسنال يوكيريس، رايس، غابريال مارتينيلي، وأهدر غابريال وإيزي ركلتيهما.

أبدى قائد سان جيرمان ماركينيوس فرحتهKet التتويج، مؤكداً أن الفوز المتتالي أمر أصعب， مشيراً إلى دور البدلاء في إنجاح المهمة. و هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفريق عبر منصة إكس، قائلاً: "نجمة جديدة تلمع فوق باريس!

". من جانبه، حقق المدرب لويس إنريكي اللقب الثالث في مسيرته بدوري الأبطال، معادلاً رقم غوارديولا، زيدان، وبيزلي. وعلى الرغم من أداء آرسنال المميز طوال البطولة دون خسارة، فشل فيcdn لقبه الأول في المسابقة في مباراته رقم 226. كما توّج كيليان مبابي هدافاً للبطولة برصيد 15 هدفاً، محطماً الرقم القياسي لأكثر الأهداف تسجيلاً في موسم واحد بالمسابقة





دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان آرسنال نهائي ركلات الترجيح ماركينيوس هافرتس ديمبيليه إنريكي ماكرون

